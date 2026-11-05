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Elbistan Devlet Hastanesi'nin acil servisine ekim ayında 33 bin 837 başvuru yapıldı

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Elbistan Devlet Hastanesi'nin acil servisine ekim ayında 33 bin 837 başvuru yapıldı
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Elbistan Devlet Hastanesi'nin 2026 yılı ekim ayı sağlık hizmetleri istatistiklerine göre, hastanede 77 bin 309 hasta muayene edildi. Aynı dönemde acil servise 33 bin 837 kişi başvurdu; MHRS üzerinden randevu alarak muayene olan hasta sayısı 22 bin 282 oldu.

Elbistan Devlet Hastanesi'nin 2026 yılı ekim ayına ait sağlık hizmetleri istatistikleri açıklandı. Paylaşılan verilere göre, hastanede bir ay içerisinde 77 bin 309 hasta muayene edilirken, acil servise 33 bin 837 kişi başvurdu.

Elbistan Devlet Hastanesi, ekim ayı boyunca vatandaşlara sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin istatistikleri kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan rakamlar, hastanenin poliklinik ve acil servislerinde yaşanan yoğunluğu gözler önüne serdi. Hastane yönetimi tarafından paylaşılan verilere göre, ekim ayında toplam 77 bin 309 hasta muayene edildi. Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alarak muayene olan hasta sayısı 22 bin 282 olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde 12 bin 55 vatandaş ise randevu almadan muayene oldu. Randevu aldığı halde hastaneye gelmeyen hasta sayısı ise 215 olarak açıklandı. Öte yandan, hastanenin acil servisinde de yoğunluk yaşandı. Ekim ayı içerisinde acil servise toplam 33 bin 837 hasta başvurdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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