Haberler

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü lenfoma için erken tanıya dikkat çeken stantlar kurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü lenfoma için erken tanıya dikkat çeken stantlar kurdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü, Lenfoma Farkındalık Günü çerçevesinde bilgilendirme etkinlikleri düzenledi. Etkinliklerde Sağlıklı Hayat Merkezleri ve ilçelerdeki Toplum Sağlığı Merkezlerinde stant kurulup vatandaşlara erken tanı ve belirtiler anlatıldı.

Elazığ'da lenfoma hastalığına yönelik toplumsal farkındalığın artırılması ve erken tanının önemine dikkat çekilmesi amacıyla bilgilendirme etkinlikleri düzenlendi.

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, Lenfoma Farkındalık Günü çerçevesinde lenfoma hastalığına yönelik toplumsal farkındalığın artırılması ve erken tanının önemine dikkat çekilmesi amacıyla çeşitli bilgilendirme etkinlikleri düzenlendi. Etkinlikler kapsamında, müdürlüğe bağlı Sağlıklı Hayat Merkezleri ile ilçelerde hizmet veren Toplum Sağlığı Merkezleri bünyesinde bilgilendirme stantları kuruldu.

Kurulan stantlarda vatandaşlara lenfoma hastalığı hakkında bilgi verilirken, hastalığın belirtileri, erken tanının önemi ve sağlık hizmetlerinden yararlanma konusunda bilgilendirici el broşürleri dağıtıldı.

Sağlık personelleri tarafından gerçekleştirilen bilgilendirmelerle, vatandaşların lenfoma konusunda farkındalıklarının artırılması ve erken tanı konusunda bilinçlendirilmesi hedeflendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 41 sitede yayınlandı.
Kağıthane'de yer altı kabloları alev aldı! Sürücü aracını çekerken patlama anı kamerada

Yerden alevler fışkırdı! Aracını çektiği anda patlama oldu
Hadise çocuk hayalini açıkladı! “Eskiden 6 diyordum, şimdi 1”

Hadise’den sahnede çocuk itirafı! Yıllar içinde kararını değiştirdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fast food devinden büyük dönüşüm! Menüden restorana her şey yenileniyor

Fast food devinden yıllar sonra radikal karar
Komşuları, erkek arkadaşıyla buluşan genç kızı gizlice kayda alıp...

Komşunun kızını gizlice kayda alıp...

Dua Lipa kuzeninin düğününde döktürdü! Başındaki bardakla dans etti

Dünyaca ünlü şarkıcıdan kuzeninin düğününde bardak şov
Karanlığa güvendiler ama radardan saklanamadılar! 24 düzensiz göçmen yakalandı

Karanlığa güvendiler ama radarı hesaba katmadılar
Fener'in yıldızı tatilde! 3 günde resmen servet harcadı

Görüntüdeki ismi tanımayan yok! Parayı su gibi harcadı
Mourinho Fenerbahçe'yi unutamadı! Üzerindekileri görenler hemen fark etti

Dünyanın en büyük takımında ama aklı hal Fenerbahçe'de
Fon soruşturmasında SPK'nın başsavcılığa gönderdiği yazı ne anlama geliyor?

SPK'nın başsavcılığa gönderdiği yazı ne anlama geliyor? İşte detaylar