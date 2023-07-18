Elazığ'da dut toplamak için ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti

Elazığ'ın Hicret Mahallesi'nde yaşayan Yunus Ersöz, dut toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ersöz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.