Elazığ'da dut toplamak için ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti
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Elazığ'ın Hicret Mahallesi'nde yaşayan Yunus Ersöz, dut toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ersöz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Elazığ'da dut toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Hicret Mahallesi Ali Hazar Sokak'taki evinin bahçesinde bulunan ağaca dut toplamak için çıkan ve bastığı dalın kırılması sonucu beton zemine düşerek ağır yaralanan Yunus Ersöz (60), 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / İsmail Şen - Sağlık