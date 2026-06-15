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Elazığ'da anne sütünün teşviki programı

Elazığ'da anne sütünün teşviki programı
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Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü, 'Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı' kapsamında aile sağlığı merkezi çalışanlarına 4 gün süren eğitim verdi.

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı" çerçevesinde eğitim düzenlendi.

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, bebeklerin yaşama sağlıklı bir başlangıç yapabilmesi ve beslenme bozukluklarının önlenmesi amacıyla "Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı" çerçevesinde eğitim düzenlendi. İl Sağlık Müdürlüğü Çocuk, Ergen ve Üreme Sağlığı Birimi (ÇEKÜS) koordinesinde Aile Sağlığı Merkezlerindeki çalışanlara yönelik gerçekleştirilen ve 4 gün devam eğitimler sırasında, anne sütünün bebek sağlığı üzerindeki önemi ile emzirmenin doğru şekilde desteklenmesine yönelik bilgiler paylaşıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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