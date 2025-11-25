Haberler

Eksozom Tedavisi Tüp Bebek Başarısını Artırıyor

Eksozom Tedavisi Tüp Bebek Başarısını Artırıyor
Güncelleme:
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Gonca Yetkin Yıldırım, eksozom tedavisinin özellikle zorlayıcı tüp bebek vakalarında olumlu sonuçlar sunduğunu belirtti. Bu yenilikçi yaklaşım, tedavi sürecinde hücreler arası iletişimi güçlendirerek başarı oranlarını artırıyor.

KADIN Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Gonca Yetkin Yıldırım, üreme tedavisinde yenilikçi yaklaşımların tüp bebek başarısını artırdığını söyledi. Prof. Dr. Yıldırım, "Bu alanda umut vadeden eksozom tedavisi, özellikle zorlayıcı vakalarda etkisini göstermeye başladı" dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Gonca Yetkin Yıldırım, eksozomların tüp bebek sürecindeki etkisini anlattı.

'HÜCRELER ARASINDA İLETİŞİMİ SAĞLIYOR'

Eksozomlar hakkında bilgi veren Prof. Dr. Yıldırım, "Eksozom, birçok hücre tarafından salgılanan ve hücreler arasında iletişim sağlayan nano boyutta küçük partiküllerdir. Bu kesecikler, hücrelerin fonksiyonlarını düzenlemede kritik rol oynar. Klinik uygulamalarımızda eksozomları özellikle yumurtalık dokusuna ve rahim içi endometriuma uyguluyoruz. Düşük over reserve olan erken menopoz riski taşıyan hastalar ve tekrarlayan implantasyonbaşarısızlığı yaşayanlarda olumlu sonuçlar gözlemliyoruz" dedi.

Prof. Dr. Yıldırım, "Eksozom tedavileri özellikle düşük over reserve'i olan, erken menopoz riski taşıyan ve rahim içi endometriumu ince olan hastalara uygulanıyor. Bu tedavi, tüp bebek denemelerinde daha önce başarısız olan hastalar için yeni bir umut kapısı açıyor. Eksozom tedavileri halen deneysel aşamada sayılabilir ancak hastalar üzerinde olumlu etkileri nedeniyle sıkça öneriliyor. Uzun vadede toplanan verilerle bu tedavinin etkinliği daha net ortaya konacak. Kendi laboratuvarlarımızda hastalardan elde edilen eksozomlar güvenle kullanılıyor. Tüp bebek tedavisinde başarıyı artırmak için geliştirilen eksozomuygulamaları, bilimsel araştırmalar ve klinik deneyimlerle desteklenmeye devam ediyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
