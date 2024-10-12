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Egzersiz ve Hareketli Yaşam Kireçlenmeyi Önleyebilir

Egzersiz ve Hareketli Yaşam Kireçlenmeyi Önleyebilir
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Bolu İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden uzman Dr. Zeynep Ateş, eklem kireçlenmesini önlemek için egzersiz ve hareketli yaşam tarzının önemine vurgu yaptı. Artrit hakkında bilgi veren Ateş, yaşlı nüfusla birlikte hastalığın görülme sıklığının arttığını belirtti ve sağlıklı yaşam önerilerinde bulundu.

Bolu İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Zeynep Ateş, eklem kireçlenmesinden uzak durmak için egzersiz yapma ve hareketli yaşam tarzını benimseme önerisinde bulundu.

Ateş, 12 Ekim Dünya Artrit Günü dolayısıyla gazetecilere yaptığı açıklamada, artritin, eklem iltihabı anlamına geldiğini söyledi.

Artritin, kronik hastalıklar ile fiziksel yetersizliklerin en önemli sebeplerinden biri olduğunu belirten Ateş, sağlık harcamalarında da büyük pay sahibi olduğunu kaydetti.

Ateş, artritin birçok sebebi olduğuna değinerek, "En yaygın gördüğümüz dejeneratif artrit. Halk arasında kireçlenme olarak tabir ediliyor. Bir de iltihaplı romatizma var. Artrit hastalığını 4 ana grupta toplayabiliriz aslında. Ama en yaygın görülenler bunlar. Hastaların genelde hastaneye başvurma sebepleri de eklem ağrısı, eklemde şişlik, eklemde ısı artışı, hareket kısıtlılığı gibi semptomlarla oluyor. Biz de tanı koyarken bu rahatsızlığı ayırt edebilmek için hastanın yaşı, hareket kısıtlılığı ve şişlik olup olmadığını, ısı artışı ve renk değişikliği var mı gibi sorular soruyoruz." ifadelerini kullandı.

Hastalığın teşhisinde meslek, yaş ve kilo bilgilerinin de önemli olduğunu dile getiren Ateş, "En fazla görülen artrit, kireçlenme dediğimiz rahatsızlık. Yaşlı nüfus sayısının artmasıyla görülme sıklığı da artmış durumda. Kireçlenme yaşlı kesimi daha fazla ilgilendiren bir hastalık. Çoğu hastalıkta olduğu gibi genetik yatkınlık da oluyor. Dış etkenler de çok önemli. Hastanın yaşı, kas gücü, mesleği önemli. Ayakta durması, sürekli bilgisayar başında oturması gibi etkenler, travma, sigara kullanma, beslenme alışkanlıkları da hastalık nedenlerinden." diye konuştu.

Kireçlenmenin daha çok 40 yaşından sonra görülmeye başladığını aktaran Ateş, "Bu hastalık 50-60 yaşlarından sonra daha belirgin hale gelmeye başlıyor. O yüzden nüfus yaşlandıkça bu hastalıkların görülme sıklığı da artmaya devam ediyor." dedi.

Ateş, kireçlenmeden uzak durmak için egzersiz yapma ve hareketli yaşam tarzı benimseme önerisinde bulundu.

Parmak çıtlatmanın halk arasında bilindiği kadar çok korkulacak bir problem olmadığına işaret eden Ateş, "Aslında bu eklemler arasında kalan hava keseciklerinin patlaması gibi anlatılabilir. Ama çok sık yapıp bunu alışkanlık haline getirirsek de kireçlenmeyi hızlandırabilecek etkenlerden birisi. Çok fazla yapmamaya gayret göstermeliyiz." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Sağlık

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