Edirne'de gıda güvenirliği denetimi yapıldı

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünce gıda güvenirliği denetimi gerçekleştirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü personeli, Tarım ve Orman Bakanlığının Ulusal Kalıntı İzleme Planı (UKİP) kapsamında numune alma çalışmalarını sürdürüyor.

Tüketicilerin güvenilir gıdaya erişiminin sağlanması, hayvansal üretimde kalite ve güvenilirliğin korunması ile halk sağlığının güvence altına alınmasının amaçlandığı denetimlerde, hayvansal ürünlerden alınan numuneler yetkili laboratuvarlarda analiz edilecek.

"Çiftlikten Sofraya Gıda Güvenilirliği" anlayışıyla yürütülen denetim ve izleme çalışmalarının devam edeceği belirtildi.