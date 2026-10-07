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Düzce İl Müftülüğü, vefat eden din görevlileri için Mevlid-i Şerif programı düzenledi

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Düzce İl Müftülüğü, vefat eden din görevlileri için Mevlid-i Şerif programı düzenledi
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Düzce İl Müftülüğü, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında vefat eden din görevlileri için Mevlid-i Şerif programı düzenledi. Merkez Büyük Camii'ndeki programda Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler seslendirildi ve Emekli İl Müftüsü Alaaddin Gürpınar dua etti.

Düzce İl Müftülüğü tarafından Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla hayatını kaybeden din görevlileri için Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

Düzce İl Müftülüğü, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında vefat eden din görevlilerini düzenlenen programla andı. Merkez Büyük Camii'nde öğle namazı öncesinde gerçekleştirilen programda din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, Mevlid-i Şerif ve ilahiler seslendirildi. Program, Emekli İl Müftüsü Alaaddin Gürpınar'ın gerçekleştirdiği sohbetin ardından yaptığı dua ile sona erdi. Mevlid-i Şerif programına din görevlileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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