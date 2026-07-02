Hastane personeline aşure ikramı

DÜZCE (İHA) – Türkiye Diyanet Vakfı Düzce Şubesi ile Düzce İl Müftülüğü, Muharrem ayı dolayısıyla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi personeline aşure ikramında bulundu.

Türkiye Diyanet Vakfı Düzce Şubesi ve Düzce İl Müftülüğü, birlik, beraberlik ve paylaşmanın simgesi olan Muharrem ayı dolayısıyla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi personeline aşure ikram etti. Toplumsal dayanışmayı güçlendirmek ve sağlık hizmeti sunan personelin motivasyonuna katkı sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlik kapsamında hastane çalışanlarıyla bir araya gelindi. Etkinlik, Türkiye Diyanet Vakfı çalışanları ile Düzce İl Müftülüğü bünyesinde görev yapan manevi danışmanların koordinasyonuyla gerçekleştirildi. Yoğun çalışma temposu içerisinde hastane personeline kısa bir mola imkanı sunan etkinlik, kurumlar arası iş birliği ve dayanışmanın örneklerinden biri olarak değerlendirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı