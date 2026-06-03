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Farkındalık etkinliği ilgi gördü

Farkındalık etkinliği ilgi gördü
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Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Dünya Tütünsüz Günü kapsamında alışveriş merkezinde stant açarak sigaranın zararlarına dikkat çekti ve vatandaşları sigarayı bırakmaya teşvik etti.

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ekipleri, Dünya Tütünsüz Günü kapsamında sigaranın zararlarına dikkat çekmek ve vatandaşları sigarayı bırakmaya teşvik etmek amacıyla alışveriş merkezinde stant açtı.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ekipleri tarafından Dünya Tütünsüz Günü kapsamında farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. İl merkezinde bulunan bir alışveriş merkezinde kurulan stantta vatandaşlara sigara ve diğer tütün ürünlerinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Etkinlik kapsamında vatandaşlara tütün kullanımının yol açtığı sağlık sorunları anlatılırken, sigarayı bırakmak isteyenlere yönelik destek hizmetleri ve başvuru süreçleri hakkında da bilgi verildi. Yetkililer, toplumda tütün kullanımının azaltılması ve sağlıklı yaşam bilincinin artırılması amacıyla benzer farkındalık çalışmalarının sürdürüleceğini belirtti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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