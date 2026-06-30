Haberler

Kaynaşlı'da anne adaylarına eğitim ve sağlık takibi

Kaynaşlı'da anne adaylarına eğitim ve sağlık takibi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Kaynaşlı'da anne adaylarına Gebe Okulu'nda eğitim verildi, ardından evlerinde takip ve danışmanlık hizmeti sunuldu.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde, Kaynaşlı İlçe Devlet Hastanesi ile İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri tarafından anne ve bebek sağlığını korumaya yönelik çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Bu kapsamda ilçedeki anne adaylarına Gebe Okulu'nda gebelik süreci, doğuma hazırlık ve bebek bakımı konularında eğitim verildi. Eğitimin ardından sağlık ekipleri tarafından anne adaylarının evlerinde değerlendirmeler yapılarak gebelik sürecine ilişkin takip ve danışmanlık hizmeti sunuldu.

Evlerde gerçekleştirilen görüşmelerde anne adaylarına düzenli gebelik kontrollerinin önemi, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, gebelikte karşılaşılabilecek riskli durumlar, doğuma hazırlık süreci ve yenidoğan bakımı hakkında kapsamlı bilgilendirme yapıldı.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, yürütülen çalışmalarla anne adaylarının bilinçli, sağlıklı ve güvenli bir gebelik süreci geçirmelerinin hedeflendiğini belirterek, anne ve bebek sağlığını korumaya yönelik eğitim ve takip faaliyetlerinin devam edeceğini ifade etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 32 şirkete el konuldu, 37 şüpheli yakalandı

Erdoğan talimatı vermişti! 32 şirkete el konuldu, onlarca gözaltı var
Irak'da dev operasyon! Milletvekilinin evinden altın iç çamaşırı çıktı

Komşuyu sarsan operasyon! Vekilin evinden çıkanlar şoke etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müge Anlı'da aranıyordu, DEAŞ'a katıldığı ortaya çıktı

Müge Anlı'da aranıyordu, yıllar sonra MİT operasyonunda ortaya çıktı
Eskişehir'de maske takıp 5 kişiyi bıçaklamıştı! Cezaevinde intihar etti

Türkiye'yi ayağa kaldıran saldırgan cezaevinde intihar etti
870 bin TL’lik hesap olay oldu, işletme sessizliğini bozdu

870 bin TL’lik hesap olay oldu, işletme sessizliğini bozdu
Mobilya mağazasında yangın! Dumanlar kentin birçok noktasından görülüyor

Mobilya mağazasında yangın! Alevler her yeri sardı
Cezaevinden çıkan eski hakem Elif Karaarslan'ın ilk paylaşımı gündem oldu

Eski hakem cezaevinden tahliye edildi! İlk paylaşımı gündem oldu
Temmuz ayına 1 gün kala hala 4 metre kar var

Temmuz ayına 1 gün kala hala 4 metre kar var
20 kilo veren Bergüzar Korel'den mayolu pozlar! Son hali olay oldu

20 kilo veren Bergüzar Korel'den mayolu pozlar