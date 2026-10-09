Haberler

Düzce'de 107 imam ve müezzin, Kızılay'a kan bağışında bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce'de 107 imam ve müezzin, Kızılay'a kan bağışında bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de görev yapan 107 imam ve müezzin, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu. Etkinlikte kan stoklarındaki azalmaya dikkat çekilerek vatandaşlara bağış çağrısı yapıldı.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında Düzce'de görev yapan 107 imam ve müezzin, Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu. Etkinlikle kan stoklarındaki azalmaya dikkat çekilerek vatandaşlara bağış çağrısı yapıldı.

Düzce İl Müftülüğü bünyesinde görev yapan din görevlileri, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında örnek bir dayanışma etkinliği gerçekleştirdi. Kan stoklarındaki azalmaya dikkat çekmek ve toplumda kan bağışı bilincini artırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, 107 imam ve müezzin Türk Kızılay'a kan verdi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen bağış etkinliğiyle kan ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlanırken, düzenli kan bağışının hayati önemine de vurgu yapıldı.

Din görevlilerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, vatandaşların kan bağışına teşvik edilmesi ve toplumsal dayanışma bilincinin güçlendirilmesi hedeflendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 25 sitede yayınlandı.
Hande Erçel, İranlı yönetmen Nader Saeivar'ın yeni filminde başrol oynayacak

Hande Erçel Almanya yolcusu! Yeni projesi belli oldu
Güllü davasında ses kaydı mahkemeye sunuldu, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi

Güllü davasında karar günü! İstenen ceza açıklandı, Tuğyan ağlıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2026 Nobel Barış Ödülü 'ilk'lerin kadını Navi Pillay'in oldu

2026 Nobel Barış Ödülü 'ilklerin kadını'na verildi
450 bin liralık çantası konuşulmuştu! Demet Şener'den yeni açıklama

Bu çanta için 1 yıl bekledi, 450 bin lira ödedi: Henüz hiç kullanmadı!
Rusya saldırılarında 2 günde 78 sivil öldü! Ukrayna'dan BM'ye 'acil toplanma' çağrısı

2 günde 78 sivil öldü! BM'ye "acil toplanma" çağrısı yapıldı
Camide servet dolu çantayı çaldı! Polis 620 dakikalık görüntüyü izleyip yakaladı

Camide servet dolu çantayı çaldı! 620 dakikalık takiple yakalandı
Suudi Arabistan diken üstünde! Husiler hedef aldı, yolcu uçağı küle döndü

Ülke diken üstünde! Husiler vurdu, koca uçak bu hale geldi
Hayat karartan benzerlik! Kimliğini kanıtlamak için DNA testi yaptırdı

Hayat karartan benzerlik! Kimliğini ispatlamak için DNA testi yaptırdı
Montella'dan büyük jest! Servet değerindeki paradan vazgeçti

Montella'dan büyük jest! Servet değerindeki paradan vazgeçti