Üye Girişi
Haberler

Düşük Uyku Kalitesi Beynin Hızlı Yaşlanmasına Neden Oluyor

Düşük Uyku Kalitesi Beynin Hızlı Yaşlanmasına Neden Oluyor
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni bir araştırma, düşük uyku kalitesi ile beynin yaşlanması arasında önemli bir ilişki olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya katılanlar arasında kötü uyku alışkanlıkları olanların beyin yaşı, daha sağlıklı uyku alışkanlıkları olanlara göre 2,6 yıl daha yaşlı bulundu.

YENİ bir araştırma, düşük uyku kalitesiyle beynin hızlı yaşlanması arasında önemli bir bağlantı olduğunu gösterdi.

Kaliteli uykunun genel sağlık için iyi olduğunu biliniyor ancak yeni araştırmalar kaliteli uykunun beyin sağlığı için de önemine işaret ediyor. Araştırmacılar, uyku kalitesi düşük olan kişilerde orta yaşın sonlarında beyin sağlığının bozulduğuna dair belirtilerin daha fazla olduğunu tespit etti.

Araştırmacılar, 15 yıl boyunca yaklaşık 600 kişiyi değerlendirdi. 15 sene önce yaş ortalaması 40 olan katılımcılara uyku alışkanlıkları hakkında, 'Genellikle uykuya dalmakta güçlük çekiyor musunuz? Geceleri birkaç kez uyanır mısınız? Çok erken mi uyanırsınız?' gibi sorular soruldu.

Katılımcılar, 5 yıl sonra, sağlıksız uykunun 6 özelliğini belirlemek için tasarlanmış olan ikinci bir anketi yanıtladı. 'Kısa uyku süresi, kötü uyku kalitesi, uykuya dalmada zorluk, uykuda kalmada zorluk, sabah erken uyanma ve gündüz uykulu olma hali' sağlıksız uykunun özellikleri arasında yer aldı. Yaklaşık 600 katılımcıdan, iki ila üç kötü uyku özelliği bildirenlerin ortalama beyin yaşı, birden fazla kötü uyku özelliği olmayanlara göre 1,6 yıl daha yaşlıydı. Üçten fazla kötü uyku özelliğine sahip olanların ise ortalama beyin yaşı 2,6 yıl daha yaşlıydı.

UYKU KALİTESİNİ ARTIRACAK İPUÇLARI

Klinik Psikolog Dr. Shelby Harris, araştırma sonuçlarının yaşlandıkça uykunun beyin için ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini belirterek, "Yeterince iyi bir uyku almak, zihnimizi zinde tutmamıza ve genel sağlığımızı güçlü tutmamıza yardımcı olabilir" dedi.

Düzenli bir uyku programı oluşturmanın önemini de vurgulayan Dr. Harris, "Yatmadan önce kafeini ile alkolü azaltın, rahatlama tekniklerini deneyin ve yeterince egzersiz yaptığınızdan emin olun. Küçük, tutarlı değişiklikler bile uyku kalitenizde büyük bir fark yaratabilir ve bu genel sağlığınızın iyileşmesini sağlayabilir" diye konuştu.

Uzmanlar, yeterli saatte uyumaya ve en uygun uyku ortamına sahip olmaya dikkat edilmesi gerektiğini söyleyerek, yatakta televizyon izleme veya telefon ya da diğer elektronik cihazları kullanma gibi uyku öncesi rahatsız edici faaliyetlerden kaçınılması gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

Sağlık Yaşam

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Çık artık Bahçeli'yi sözcü kılma, ne diyorsan sen söyle

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi

 Şenyaşar ve Yıldız aileleri arasındaki 6 yıllık husumet üst düzey siyasilerin katıldığı yemekle son buldu

Şanlıurfa'da iki ailenin 6 yıllık husumetini bitiren barış töreni

 Yavuz Ağıralioğlu'nun kuracağı yeni partinin adı ve amblemi belli oldu

Yavuz Ağıralioğlu'nun kuracağı yeni partinin adı ve amblemi belli oldu
Cami imamı, sokak ortasında öldüresiye dövüldü! Vahşetin nedeni de akılalmaz

Cami imamı, sokak ortasında öldüresiye dövüldü! Vahşetin nedeni de akılalmaz
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ARSENAL- LIVERPOOL MAÇI CANLI İZLE! Arsenal- Liverpool maçı ŞİFRESİZ Mİ, hangi kanalda? 29 Ekim'de emekliye 5 BİN TL ikramiye var mı? Emekli ikramiyesi verilecek mi? Kim Milyoner Olmak İster CANLI izle! ATV 27 Ekim Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm izleme linki! Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! 27 Ekim Bein Sports kesintisiz, HD, donmadan canlı yayın izleme linki! Fenerbahçe-Bodrumspor maçı saat kaçta? Fenerbahçe- Bodrumspor maçı şifresiz mi? Fenerbahçe muhtemel 11' Fenerbahçe- Bodrum FK maçı muhtemel 11'leri (Maç kadrosu) 28 Ekim okullar tatil mi? 28 Ekim'de okullar kapalı mı? Galatasaray- Beşiktaş maçı ne zaman? Galatasaray- Beşiktaş derbisi saat kaçta, hangi kanalda? ŞİFRESİZ Mİ? Bugün bankalar açık mı? 27-28 Ekim bankalar kapalı mı, açık mı? 27 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Gaziantep FK- Konyaspor maçı kaç kaç bitti? Gaziantep FK- Konyaspor maç özeti!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.