Dünya Sağlık Örgütü'nden okul çağındaki çocuklar için obezite uyarısı
Dünya Sağlık Örgütü, okul çağındaki çocuk ve ergenlerin yaklaşık yüzde 10'unun obezite ile yaşadığını açıkladı. Sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekilerek, okul yemek ortamlarının iyileştirilmesi gerektiği vurgulandı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), okullarda sağlıklı beslenmeye ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Okullarda sağlıklı beslenmenin, çocukların yaşam boyu sağlıklı beslenmelerinin geliştirilmesine yardımcı olabileceği vurgulanan açıklamada, okul yemek ortamlarında bulunan yiyecek ile içeceklerin sağlıklı ve üretici olmasını teşvik için çağrı yaptı.
DİKKAT ÇEKEN OBEZİTE UYARISI
Açıklamada, çocukluk çağında aşırı kiloluluk ve obezitenin küresel olarak arttığı belirtilerek, "Yetersiz beslenme de kalıcı bir sorun olmaya devam ediyor. 2025'te, dünya genelinde okul çağındaki çocuk ve ergenlerin yaklaşık 10'da 1'i obezite ile yaşadı ve bu sayı, ilk kez yetersiz kilolu çocuk sayısını aştı" ifadeleri kullanıldı.