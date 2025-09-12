Haberler

Düğünde Tavuk Döner ve Pilavdan Zehirlenme Olayı

Düğünde Tavuk Döner ve Pilavdan Zehirlenme Olayı
Erzincan'ın Üzümlü ilçesindeki bir düğünde yedikleri tavuk döner ve pilavdan dolayı 92 kişi hastanelere başvurdu. Hastalar arasında 10 çocuk da bulunuyor.

ERZİNCAN'ın Üzümlü ilçesine bağlı Altınbaşak Beldesinde düğünde yedikleri tavuk döner ve pilavdan zehirlenen 10'u çocuk 92 kişi hastanelere başvurdu.

Üzümlü ilçesine bağlı Altınbaşak Beldesi'nde açık havada gerçekleştirilen bir düğün töreninde dağıtılan tavuk döner ve pilavdan yiyen davetliler, bir süre sonra rahatsızlandı. Baş dönmesi, kusma şikayeti olan 10'u çocuk 92 kişi, Üzümlü Devlet Hastanesi ve Mengücek Gazi Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Büyük bölümü kendi araçlarıyla, bir bölümü de ambulanslarla hastanelere kaldırılan vatandaşların çoğu yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
