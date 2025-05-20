DSÖ Salgın Anlaşması Resmen Kabul Edildi

DSÖ Salgın Anlaşması Resmen Kabul Edildi
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Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ Salgın Anlaşması'nın Dünya Sağlık Asamblesi'nde resmi olarak kabul edildiğini duyurdu. Bu, küresel sağlık için önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ Salgın Anlaşması'nın Dünya Sağlık Asamblesi'nde resmi olarak kabul edildiğini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, üye ülkelerce üç yıldan uzun süredir müzakere edilen DSÖ Salgın Anlaşması'nın, Dünya Sağlık Asamblesi'nin (DSA) 78'inci toplantısında resmi olarak kabul edildiğini bildirdi. Ghebreyesus, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, küresel sağlık için tarihi bir anın yaşandığını belirterek, "DSÖ Salgın Anlaşması, DSA tarafından resmen kabul edildi. DSÖ'ye üye devletlere, halklarını ve dünyayı daha güvenli kılma yönündeki taahhütlerinden dolayı en içten tebriklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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