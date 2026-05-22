Haberler

DSÖ: Kongo’da Ebola riski ‘çok yüksek’ seviyede

DSÖ: Kongo’da Ebola riski ‘çok yüksek’ seviyede
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DSÖ, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki Ebola salgınında ulusal risk seviyesini 'yüksek'ten 'çok yüksek'e çıkardı. 82 doğrulanmış vaka, 7 ölüm var; ayrıca 750 şüpheli vaka ve 177 şüpheli ölüm bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgını risk değerlendirmesinin ulusal düzeyde "yüksek" seviyeden "çok yüksek" seviyeye yükseltildiğini duyurdu.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Ebola ve hantavirüs salgınlarındaki son duruma ilişkin basın toplantısı gerçekleştirdi. Ghebreyesus "Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgını hızla yayılıyor. DSÖ daha önce riski ulusal ve bölgesel düzeylerde yüksek, küresel düzeyde ise düşük olarak değerlendirmişti. Risk değerlendirmemizi ulusal düzeyde 'çok yüksek', bölgesel düzeyde 'yüksek' ve küresel düzeyde 'düşük' olarak revize ediyoruz. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde şu ana kadar 82 vaka doğrulandı ve 7 ölüm teyit edildi. Ancak ülkedeki salgının boyutunun çok daha büyük olduğunu biliyoruz. Salgında şu anda 750 şüpheli vaka ve 177 şüpheli ölüm var" ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, "Uganda'daki durum istikrarlı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden gelen kişilerde 2 vaka doğrulandı ve 1 ölüm gerçekleşti. Uganda'da alınan önlemler, yoğun temas takibi ve Şehitler Günü anma töreninin iptal edilmesi de dahil olmak üzere virüsün daha fazla yayılmasını önlemede etkili olmuş gibi görünüyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde çalışan 1 ABD vatandaşının da testinin pozitif çıktığı doğrulandı ve tedavi için Almanya'ya sevk edildi. Ayrıca yüksek riskli temaslı olduğu belirtilen bir başka ABD vatandaşının Çekya'ya sevk edildiğinden haberdarız. Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Uganda hükümetleri, DSÖ ve ortaklarının desteğiyle salgına müdahale çalışmalarına öncülük ediyor" şeklinde konuştu.

"Hantavirüste 12 vaka, 3 ölüm kaydedildi"

Ghebreyesus, Atlantik Okyanusu'ndaki Hollanda banrıdalı MV Hondius yolcu gemisinde görülen hantavirüs vakalarını da değerlendirdi. Ghebreyesus, "Hollanda bugün, İspanya'daki Tenerife adasına yanaşan gemiden inen, Hollanda'ya getirilen ve o zamandan beri karantinada bulunan 1 mürettebat üyesinde hantavirüs tespit edildiğini doğruladı. Şu ana kadar 12 vaka ve 3 ölüm bildirildi. Salgının ilk kez DSÖ'ye bildirildiği 2 Mayıs'tan bu yana herhangi bir ölüm vakası kaydedilmedi.

Hantavirüsten etkilenen ülkeleri, karantina süresinin geri kalanında tüm yolcuları ve mürettebatı dikkatle izlemeye devam etmeye çağırıyoruz. 30 ülkede 600'den fazla kişiyle temaslı temaslı takibi devam ediyor ve az sayıda yüksek riskli kişi hala tespit edilmeye çalışılıyor" ifadelerini kullandı. - CENEVRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İcra memurları kararı tebliğ etti, Kılıçdaroğlu resmen genel başkan

Kılıçdaroğlu resmen genel başkan! İşte bir sonraki hamlesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni müjde: Diyarbakır'da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz

CHP butlan kararıyla çalkalanırken Erdoğan'dan yeni bir müjde geldi
Ahmet Akın'a canlı yayında açıkça soruldu: Kılıçdaroğlu ile devam edecek misiniz?

Aracı isme canlı yayında zor soru

Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum

Başkent'te tansiyon yüksek! Özel saat verip vatandaşlara çağrı yaptı
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti

Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
Hatay'da sele kapılarak kaybolan gençlerden birinin cansız bedenine ulaşıldı

Asi Nehri geri verdi! Selde akıntıya kapılan Deniz'den acı haber

Leroy Sane'nin milli takıma seçilmesi Almanya'yı karıştırdı

Leroy Sane Almanya'yı karıştırdı
Aziziye destanının kahramanı Nene Hatun'un arşiv görüntüleri ortaya çıktı

İşte Osmanlı-Rus Savaşı'nın kadın kahramanı! Görüntüleri ortaya çıktı
Kafasına dizleri ile bastılar! Hırsızlık iddiasıyla göz altına alınan genç nefessiz kalarak öldü

Gözaltına alınırken güvenliğin kafasına bastığı genç hayatını kaybetti
25 yıllık sır çözüldü! Hande Çinkitaş cinayetinde baba tutuklandı

25 yıllık sır çözüldü! Küçük Hande'nin katili en yakını çıktı
Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı: Genel Başkan göreve başladı, merkeze gidecek

Kılıçdaroğlu genel merkeze gidecek mi? Yeni danışmanından ilk açıklama