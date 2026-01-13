Haberler

DÜNYA Sağlık Örgütü: Gazze'de 18 bin 500'den fazla hastanın tıbbi tahliyeye ihtiyacı var

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de 18 bin 500 hastanın acil tıbbi tahliye için yardım beklediğini ve 4 bin çocuğun bu hastalar arasında olduğunu duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçen hafta DSÖ; travma bakımı ile kanser, mide-bağırsak, böbrek, immünolojik ve diğer ciddi rahatsızlıkların tedavisi için 18 hasta ve 36 refakatçinin Gazze'den Ürdün'e tıbbi tahliyesine destek verdi. Süregelen dayanışması ve bu hayat kurtarıcı tıbbi bakıma ihtiyaç duyan hastaları kabul ettiği için Ürdün'e teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ekim 2023'ten bu yana, 10 bin 700'den fazla hastanın 30'u aşkın ülkede uzmanlık gerektiren tedaviler görmek üzere Gazze'den tahliye edildiğini hatırlatan Ghebreyesus, "Ancak, aralarında 4 bin çocuğun da bulunduğu 18 bin 500'ü aşkın kişi hala acil tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyuyor. DSÖ, daha fazla ülkeyi Gazzeli hastalara kapılarını açmaya ve Doğu Kudüs dahil olmak üzere Batı Şeria'ya yönelik tahliyelerin yeniden başlatılmasına çağırıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
