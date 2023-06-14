Dr. Sezgin Polat için tören düzenlendi

Tedavi gördüğü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde hayatını kaybeden Dr. Sezgin Polat için Alaçam Devlet Hastanesinde tören düzenlendi. Polat'ın 34 yıllık doktorluk hayatının 32 yılında hizmet verdiği Alaçam'da düzenlenen törene Kaymakam Fikret Zaman, Belediye Başkanı İlyas Acar, hastane başhekimi Radi Şen, hastane müdürü Mustafa Can ile mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Tedavi gördüğü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde 61 yaşında yaşamını yitiren Dr. Sezgin Polat için Alaçam Devlet Hastanesinde tören düzenlendi.

Polat'ın görev yaptığı Alaçam Devlet Hastanesi önünde düzenlenen törene Kaymakam Fikret Zaman, Belediye Başkanı İlyas Acar, hastane başhekimi Radi Şen, hastane müdürü Mustafa Can ile mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Şen, burada yaptığı açıklamada, 34 yıllık doktorluk hayatının 32 yılında Alaçam'a hizmet eden Polat'a Allah'tan rahmet dileyerek, "2007 yılından beri aile hekimi olarak hizmet veren değerli arkadaşım Sezgin Polat, tüm Alaçam halkına bir şekilde dokunmuş, muayene etmiştir. Allah kendinden razı olsun, tüm sağlık camiamızın başı sağ olsun." dedi.

Polat'ın cenazesi, buradaki törenin ardından toprağa verilmek üzere Konya'ya gönderildi.