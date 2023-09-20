Dr. Ender Saraç, Hastalıkları Gözlemleyerek Teşhis Ediyor

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayımlanan 'Haber Bahane' programının bu haftaki konuğu Dr. Ender Saraç oldu. Saraç, hislerinin kuvvetli olduğunu belirterek hastalıkları gözlemleyerek teşhis ettiğini söyledi.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayımlanan 'Haber Bahane' programının bu haftaki konuğu Dr. Ender Saraç oldu.

Bazı hislerinin kuvvetli olduğundan bahseden Saraç, sunucuyu muayene dahi etmeden hastalıklarını bir bir saydı.

"KARŞIMDAKİ İNSANA BAKTIĞIMDA BİRÇOK HASTALIĞINI GÖREBİLİYORUM"

Kalaycıoğlu'nun "Hastalıkları sezgileriyle mi teşhis ediyorsun?" sorusu üzerine konuşan Ender Saraç, "Belki buna çok tecrübe diyebilirim çünkü 200 bine yakın hasta baktım. Karşımdaki insana baktığında birçok hastalığını görebiliyorum" dedi ve şöyle devam etti:

"Mesela size baktığım zaman karaciğerinizde ikinci derece yağlanma, insülin direnci ile sol ve sağ böbrek arasındaki sorunu görebiliyorum ama bunu size söylemedim. Birçok şeyi görebiliyorum. Gece horlamanızı, uyku apnenizi, arada oynayan tansiyonunuzu... Onların hepsini biliyorum. Bunun şifasını verebilmekte mümkün. Bazı hisler açılıyor diyeyim. Ben sizin her şeyinizi biliyorum burada söylemediklerim de var."

"ŞAKA MISINIZ HOCAM?"

Duydukları karşısında ağzı açık kalan Gökay Kalaycıoğlu ise "Şaka mısınız hocam siz? Bu doğaüstü bir olay. Muayene bile olmadım. Ağzım açık kaldı şu an inanılır gibi değil" ifadelerini kullandı.