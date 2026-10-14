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Dr. Babur Mimtaş, Mihalıççık'taki sağlık kuruluşlarını ziyaret edip inceledi

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Dr. Babur Mimtaş, Mihalıççık'taki sağlık kuruluşlarını ziyaret edip inceledi
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Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Babur Mimtaş, Mihalıççık'taki sağlık kuruluşlarını ziyaret ederek çalışmaları inceledi. Mimtaş, ilçe hastanesi, aile sağlığı merkezi ve toplum sağlığı merkezi ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunu ziyaret etti.

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Babur Mimtaş, Mihalıççık ilçesindeki sağlık kuruluşlarını ziyaret ederek yürütülen çalışmaları inceledi.

Mimtaş, ilçe hastanesi, Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunu ziyaret etti.

Birimlerde sunulan sağlık hizmetleri hakkında yetkililerden bilgi alan Mimtaş, aile hekimleri, aile sağlığı çalışanları ve diğer sağlık personeliyle bir araya geldi.

Görüşmede, birinci basamak sağlık hizmetlerinin etkinliğinin artırılması, koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi ve vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Mimtaş, özverili çalışmalarından dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür ederek görevlerinde kolaylıklar diledi.

Kaynak: AA
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