Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden diş hekimlerinin uzmanlık sorunları hakkında açıklama

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, doktoralı diş hekimlerinin uzmanlık süreçlerine ilişkin sorunların çözümünde önemli bir aşamaya gelindiği belirtilerek, "151. Tıpta Uzmanlık Kurulu toplantısında alınan karar neticesinde, doktora eğitimini tamamlamış veya devam eden diş hekimlerinin uzmanlık sürecine dahil olabilmeleri için Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (DUS) girmeleri gerekmektedir" denildi.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Doktoralı diş hekimlerinin uzmanlık süreçlerine ilişkin yaşanan sorunların çözümünde önemli bir aşamaya gelinmiştir. Ancak son günlerde, doktoralı diş hekimlerinin uzmanlık süreçlerine ilişkin kamuoyunda bilgi kirliliği ve dezenformasyonun yapıldığı görülmektedir. 151. Tıpta Uzmanlık Kurulu toplantısında alınan karar neticesinde, doktora eğitimini tamamlamış veya devam eden diş hekimlerinin uzmanlık sürecine dahil olabilmeleri için Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (DUS) girmeleri gerekmektedir. Bu kapsamda, kendi alanlarında bir uzmanlık programına yerleşebilecek puanı almaları ve müfredattaki gerekli eğitimleri tamamladıklarını belgelemeleri halinde uzmanlık belgesi almaları mümkün olacaktır. Bu kapsamda, doktoralı diş hekimlerinin DUS'a girmeleri, kendilerine herhangi bir kadro tahsisi, atama veya doğrudan yerleştirme hakkı sağlamamaktadır" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı