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Doktora giden aile hayatının şokunu yaşadı! 1 yaşındaki bebeğin kafasından ikizi çıkarıldı

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Çin'in Şangay şehrinde gerçekleşmesi çok nadir olan bir olay yaşandı. Ailesi 1 yaşındaki bir bebeği motor becerilerindeki sorunlar sebebiyle hastaneye götürdüklerinde büyük şok yaşadı. Bebeğin beyninden doğmamış ikizi olduğu tespit edildi. İncelemeler sonucu bebeklerin anne karnında ikiz olduklarını ancak diğer fetüsün yeterince gelişmeyip beyin içinde sıkıştığını ortaya çıktı.

Çin'in Şangay şehrinde geçtiğimiz yıl meydana gelen olay sosyal medyada yine gündem oldu. 1 yaşındaki bir bebeğin beyninden doğmamış ikizi çıkarıldı. Amerikan Nöroloji Akademisi'nin 'Neurology' dergisinde yayımlanan makaleye göre, bebek hastaneye motor becerilerindeki sorunlar nedeniyle getiril ardından kafatasının geniş olduğu fark edilmişti.

FETÜSÜN KEMİKLERİ VE TIRNAKLARI VAR

Görüntüleme yöntemleriyle yapılan detaylı incelemelerde, bebeğin beyninin sıkıştığı ve sıvı birikimi oluştuğu tespit edildi. Daha sonra yapılan araştırmalar, bebeklerin anne karnında ikiz olduklarını ancak diğer fetüsün yeterince gelişmeyip beyin içinde sıkıştığını ortaya çıkardı. Fetüsün kemiklerinin, üst uzuvlarının ve tırnaklarının gelişmiş olduğu belirtildi.

ERKEK BEBEĞİN TESTİSİNDE DOĞMAMIŞ İKİZİ BULUNMUŞTU

Yaklaşık 10 santimetre uzunluğundaki fetüs, başarılı bir ameliyatla çıkarıldı ve bu vaka, tıbbi literatürde kaydedilen 18 benzer vakadan biri olarak kayıtlara geçti. Daha önce Çin'de 2015 yılında bir erkek bebeğin testisinde doğmamış ikizi bulunmuş ve 1982'de Londra'da da benzer bir vaka yaşanmıştı.

Haberler.com / Ebrar Ünaldı - Sağlık

Çin Halk Cumhuriyeti Ameliyat Hastane Sağlık Dünya Bebek Bebek

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Yorumlar (1)

Güven önemlş:

bu nasıl resim koymuşsunuz, insan bi buzlandırır, hiç hoş değil

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