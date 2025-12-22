Doktordan boş yatağa uzanan hastaya feci dayak
Hindistan'ın Shimla kentindeki bir hastanede görevli doktor, solunum sıkıntısı yaşayan hastayı boş bir yatağa uzandığı gerekçesiyle defalarca yumruk atarak feci şekilde darbetti. O anlar saniye saniye kameraya yansırken, görüntüler ülke kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.
- Hindistan'ın Shimla kentindeki Indira Gandhi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bir doktor, hastasına defalarca yumruk atarak saldırdı.
- Hastane yönetimi olayla ilgili üç kişilik bir soruşturma komisyonu kurdu.
- Hastane başhekimi Dr. Rahul Rao, doktor hakkında polise şikayette bulunulduğunu açıkladı.
Hindistan'ın kuzeyindeki Shimla kentinde bulunan Indira Gandhi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde (IGMC) görevli bir doktor, tartıştığı hastasını defalarca yumruk atarak feci şekilde darbetti.
YATAĞA UZANDI DİYE SALDIRDI
Olay, solunum problemi şikayetiyle hastaneye giden Arjun Panwar isimli hastanın, bronkoskopi işleminden çıktıktan sonra nefes darlığı yaşayınca boş bir yatağa uzanmasıyla başladı. Panwar'ın anlattığına göre, bu sırada yanına gelen doktor hiçbir sebep yokken kendisi ile kaba bir tonda konuşmaya başladı ve yataktan kalkmasını isteyince de tartışma çıktı. Panwar, tartışma esnasında doktordan kendisi ile daha saygılı konuşmasını talep ettiğinde ise saldırıya uğradığını anlattı.
YAŞANANLAR KAMERADA
Öte yandan yaşananlar saniye saniye kameraya yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde doktorun kendini korumaya çalışan hastaya defalarca yumruk attığı görüldü. Kısa sürede yayılan görüntüler, ülke kamuoyunda da büyük yankı uyandırdı.
HASTANE HAREKETE GEÇTİ
Olayın ardından hastane önünde toplanan büyük bir kalabalık, doktor hakkında işlem yapılmasını talep ederken, hastane yönetimi ise olaya ilişkin üç kişilik bir soruşturma komisyonu kurulduğunu açıkladı. Başhekim Dr. Rahul Rao da doktor hakkında polise şikâyette bulunulduğunu ve soruşturma sonucuna göre gerekli adımların atılacağını duyurdu.