Doktordan boş yatağa uzanan hastaya feci dayak

Güncelleme:
Hindistan'ın Shimla kentindeki bir hastanede görevli doktor, solunum sıkıntısı yaşayan hastayı boş bir yatağa uzandığı gerekçesiyle defalarca yumruk atarak feci şekilde darbetti. O anlar saniye saniye kameraya yansırken, görüntüler ülke kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

  • Hindistan'ın Shimla kentindeki Indira Gandhi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bir doktor, hastasına defalarca yumruk atarak saldırdı.
  • Hastane yönetimi olayla ilgili üç kişilik bir soruşturma komisyonu kurdu.
  • Hastane başhekimi Dr. Rahul Rao, doktor hakkında polise şikayette bulunulduğunu açıkladı.

Hindistan'ın kuzeyindeki Shimla kentinde bulunan Indira Gandhi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde (IGMC) görevli bir doktor, tartıştığı hastasını defalarca yumruk atarak feci şekilde darbetti.

YATAĞA UZANDI DİYE SALDIRDI

Olay, solunum problemi şikayetiyle hastaneye giden Arjun Panwar isimli hastanın, bronkoskopi işleminden çıktıktan sonra nefes darlığı yaşayınca boş bir yatağa uzanmasıyla başladı. Panwar'ın anlattığına göre, bu sırada yanına gelen doktor hiçbir sebep yokken kendisi ile kaba bir tonda konuşmaya başladı ve yataktan kalkmasını isteyince de tartışma çıktı. Panwar, tartışma esnasında doktordan kendisi ile daha saygılı konuşmasını talep ettiğinde ise saldırıya uğradığını anlattı.

Doktor, yatağa uzandı diye hastasını dövdü

YAŞANANLAR KAMERADA

Öte yandan yaşananlar saniye saniye kameraya yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde doktorun kendini korumaya çalışan hastaya defalarca yumruk attığı görüldü. Kısa sürede yayılan görüntüler, ülke kamuoyunda da büyük yankı uyandırdı.

Doktor, yatağa uzandı diye hastasını dövdü

HASTANE HAREKETE GEÇTİ

Olayın ardından hastane önünde toplanan büyük bir kalabalık, doktor hakkında işlem yapılmasını talep ederken, hastane yönetimi ise olaya ilişkin üç kişilik bir soruşturma komisyonu kurulduğunu açıkladı. Başhekim Dr. Rahul Rao da doktor hakkında polise şikâyette bulunulduğunu ve soruşturma sonucuna göre gerekli adımların atılacağını duyurdu.

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıVATOZZ:

Lan bize ne Hindular dan cokmu meraklisiniz birseylerine ? Bu ne hindistan seviciligi

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRobin van Persie:

Hindistan indire gandi önemli

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKmal e:

durduk yere değildir

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCahil Avc%u0131s%u0131:

Haberin mansetini okuyunca T%u00fcrkiye sand%u0131m.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

