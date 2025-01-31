Doğumda beynine pıhtı atan Özge hemşire hayatını kaybetti
İzmir'de özel bir hastanede ebe hemşire olarak çalışan Özge Özçelik Pala, doğum yaparken beyne pıhtı atması sonucu rahatsızlandı ve yoğun bakıma alındı. Beyin ölümü gerçekleşen genç kadın, kısa süre sonra hayatını kaybetti.
İzmir'de hemşire olarak görev yaptığı hastanede, doğum yaparken beyne pıhtı atması sonucu rahatsızlanıp yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan ve beyin ölümü gerçekleşen Özge Özçelik Pala (28) yaşamını yitirdi. Karşıyaka ilçesinde özel bir hastanede ebe hemşire olarak görev yapan Özge Özçelik Pala'nın 17 Ocak'ta çalıştığı sırada doğum sancıları arttı. Doktorlar tarafından ameliyata alınan Pala'nın bebeği sezaryenle alındı.
BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ
Beynine pıhtı atması sonucu rahatsızlanan Pala, geçirdiği ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. 28 Ocak günü beyin ölümü gerçekleşen Özge Özçelik Pala'nın bugün de kalbi durdu. Genç kadının ölümü sevenlerini yasa boğdu. Muğla'nın Menteşe ilçesinde toprağa verileceği öğrenilen Özge Özçelik Pala'nın dünyaya getirdiği bebeğinin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.