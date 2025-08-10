Doğadayken 15 Dakika Geçirmenin Faydası: Anksiyete ve Depresyonu Azaltıyor

YENİ bir araştırma, kısa süreli doğa temasının kaygı, depresyon ve yorgunluk seviyelerini azalttığını gösterdi.

Stanford Üniversitesi öncülüğünde yürütülen ve yaklaşık 450 ayrı çalışmanın incelendiği yeni bir araştırma, günde yalnızca 15 dakika doğada vakit geçirmenin ruh sağlığını önemli ölçüde iyileştirdiğini ortaya koydu. Araştırma ekibinin başyazarı Prof. Yingjie Li, "Bulgularımız, doğayla kısa süreli temasın bile önemli zihinsel sağlık yararları sağladığını doğruluyor" dedi.

Çalışma, günde 45 dakikadan fazla dışarıda vakit geçirmenin stresi daha fazla azalttığını ve canlılığı artırdığını gösterdi. Genç yetişkinlerin, genel nüfusa kıyasla doğada vakit geçirmekten daha fazla fayda gördüğü tespit edildi. Bu durum, çoğu ruh sağlığı bozukluğunun 25 yaşından önce ortaya çıktığı göz önünde bulundurulduğunda kritik bir bulgu olarak değerlendirildi.