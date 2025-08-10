Doğadayken 15 Dakika Geçirmenin Faydası: Anksiyete ve Depresyonu Azaltıyor

Doğadayken 15 Dakika Geçirmenin Faydası: Anksiyete ve Depresyonu Azaltıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni bir araştırma, günde sadece 15 dakika doğada vakit geçirmenin kaygı, depresyon ve yorgunluk seviyelerini önemli ölçüde azalttığını ortaya koydu. Stanford Üniversitesi'nin yürüttüğü çalışma, özellikle genç yetişkinlerin bu durumda daha fazla fayda sağladığını belirtiyor.

YENİ bir araştırma, kısa süreli doğa temasının kaygı, depresyon ve yorgunluk seviyelerini azalttığını gösterdi.

Stanford Üniversitesi öncülüğünde yürütülen ve yaklaşık 450 ayrı çalışmanın incelendiği yeni bir araştırma, günde yalnızca 15 dakika doğada vakit geçirmenin ruh sağlığını önemli ölçüde iyileştirdiğini ortaya koydu. Araştırma ekibinin başyazarı Prof. Yingjie Li, "Bulgularımız, doğayla kısa süreli temasın bile önemli zihinsel sağlık yararları sağladığını doğruluyor" dedi.

Çalışma, günde 45 dakikadan fazla dışarıda vakit geçirmenin stresi daha fazla azalttığını ve canlılığı artırdığını gösterdi. Genç yetişkinlerin, genel nüfusa kıyasla doğada vakit geçirmekten daha fazla fayda gördüğü tespit edildi. Bu durum, çoğu ruh sağlığı bozukluğunun 25 yaşından önce ortaya çıktığı göz önünde bulundurulduğunda kritik bir bulgu olarak değerlendirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
Ağustosun en büyüleyici gecesi: Perseid şöleni! Ateş topları da görülecek

Yalnızca 2 gün kaldı! Gökyüzü ateş toplarıyla kaplanacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yargıtay'dan emsal karar! Evi terk ederken bir kez daha düşünün

Yargıtay'dan emsal karar! Evi terk ederken bir kez daha düşünün
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.