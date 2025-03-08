Doç. Dr. Fazilet Altın'dan horlama ve uyku apnesi uyarısı

Biruni Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Doç. Dr. Fazilet Altın, "İyileşme Burada Başlar" programında horlama, uyku apnesi ve sinüzit hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

UYKU APNESİ CİDDİ SORUNLARA YOL AÇABİLİR

Özellikle uyku apnesinin ciddiye alınması gereken bir sağlık sorunu olduğuna dikkat çeken Altın, "Uyku apnesi, solunum yollarının uyku sırasında tıkanması sonucu solunumun durmasıyla ortaya çıkan ciddi bir hastalıktır. Bu durum, beyin ve diğer organlara yeterince oksijen gitmemesine yol açarak kalp hastalıkları, yüksek tansiyon ve hatta felç riskini artırabilir" dedi.

HORLAMA SADECE BİR RAHATSIZLIK DEĞİL, HASTALIK HABERCİSİ OLABİLİR

Doç. Dr. Fazilet Altın, horlamanın genellikle basit bir durum olarak görüldüğünü ancak bazen ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabileceğini belirtti. " Horlama, burun ve boğazdaki dokuların titreşmesi sonucu ortaya çıkar. Ancak sürekli ve şiddetli horlama, uyku apnesiyle bağlantılı olabilir ve mutlaka bir uzman tarafından değerlendirilmelidir" ifadelerini kullandı. Ayrıca, kilo fazlalığı, sigara kullanımı ve alkol tüketiminin horlamayı artırdığını da sözlerine ekledi.

SİNÜZİT KRONİKLEŞEBİLİR

Programda sinüzit hastalığına da değinen Doç. Dr. Altın, sinüzitin baş ağrısı, burun tıkanıklığı ve geniz akıntısı gibi belirtilerle kendini gösterdiğini ve tedavi edilmediği takdirde kronikleşebileceğini söyledi. " Sinüzit, burun içindeki hava boşluklarının iltihaplanmasıyla meydana gelir. Akut sinüzit genellikle antibiyotik ve burun spreyleriyle tedavi edilirken, kronik sinüzit cerrahi müdahale gerektirebilir" şeklinde konuştu.