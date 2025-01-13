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Diyetisyen Gülsüm Hazman: 'Sağlıksız Diyetler Ölüme Götürebilir'

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Uzman Diyetisyen Gülsüm Hazman, sağlıksız diyetlerin böbrek ve karaciğer yetmezliğine yol açabileceğini, bu durumların ciddi sağlık sorunlarına ve ölüme neden olabileceğini vurguladı. Sağlıklı beslenme alışkanlıklarının önemi ve dengeli diyet programlarının gerekliliği üzerinde durdu.

Diyetisyen Gülsüm Hazman: "Sağlıksız yapılan diyetler ölüme götürebilir"

SİVAS - Uzman Diyetisyen Gülsüm Hazman, sağlıksız diyet programlarının neden olduğu böbrek ve karaciğer yetmezliğinin ölüme kadar götürebileceğine değinerek sağlığı tehdit altında bırakacak herhangi bir besinini kullanılmaması gerektiğini belirtti.

Türkiye'de sağlıklı beslenme alışkanlıklarının azalması ile birlikte obezite ve aşırı zayıflığa bağlı hastalıklar da hızla yaygınlaşıyor. İdeal kilosuna kavuşmak isteyen kişiler için beslenme ve diyet uzmanları eşliğinde uygulanacak doğru ve sağlıklı diyet programları büyük önem taşıyor. Sağlıksız beslenme programlarının ileri boyutta böbrek ve karaciğer yetmezliğine kadar yol açabileceğini belirten Uzman Diyetisyen Gülsüm Hazman, "Hızlı kilo vermek için yanlış diyet ve sağlıksız beslenme programları uygulayan danışanlarda kas kaybı, halsizlik, baş dönmesi ve saç dökülmesi gibi sağlık problemleri görebiliyoruz. Bu çok tehlikeli bir duruma yol açıyor. Danışanların sağlıklı kilo verebilmesi için protein, karbonhidrat ve yağ açısından gayet dengeli bir program uygulamaları gerekiyor. Sağlıksız diyet programları böbrek ve karaciğer yetmezliğine kadar yol açabiliyor. Bu sebeple danışanların olabildiğince sağlıklı ve dengeli programlar uygulaması gerekmektedir. Danışanlar bu süreçte kendilerini yasaklayıp, kısıtlıyorlar. İnsanlar, bir besine karşı fazla yasaklama durumu olunca beyne çok fazla cazip geleceği için sonrasında bir yeme atağı geçirebiliyorlar" dedi.

"Olabildiğince dikkat etmeliyiz"

Hazman, bu duruma duygusal açlık dediklerini belirterek, "Bu sebeple danışanların kendilerini yasaklayıp kısıtlamadan sevdikleri besinleri ölçülü bir şekilde tüketmek şartıyla dengeli beslenme programlarına ekleyebilirler. Eğer bu şekilde devam ederlerse herhangi bir yeme atağı veya duygusal açlık krizleri geçirmeden çok sağlıklı bir kilo verimi yaşayacaklardır. Sağlığımızı tehdit altında bırakacak hiçbir besini ve hiçbir yolu denemeyelim. Sağlıksız bitki çayları ve karışımlar kesinlikle tüketilmemelidir. Günlük hayatımızda tükettiğimiz besinleri sağlıklı zamanlarda ve dengeli ölçülerde tükettiğimiz sürece bir problem kalmayacaktır. Yanlış bitki çayı kullanımı böbrek ve karaciğer yetmezliğine sebep olabilir. Yanlış bitki çayı, yanlış ürün kullanımı böbrek ve karaciğer yetmezliğine sebep olabileceğinden olabildiğince dikkat etmeliyiz. Doktor ve diyetisyen eşliğinde bu ürünleri kullanırsanız herhangi bir problem olmayacaktır. Böbrek ve karaciğer yetmezliği eğer ileri boyutta olursa sonrasında maalesef ölümle sonuçlanabilir. Bu yüzden sağlığımızı tehdit altında bırakacak herhangi bir besini kullanmayalım. Beslenmemizi doğru ve dengeli tutabileceğimiz gibi ek olarak bol egzersizler yapmamız gerekiyor. Biz uzmanlar, günlük 20-25 dakika fiziksel aktiviteyi öneriyoruz. Bol oksijenli ortamda yapılan egzersizler çok daha güzel kilo verdiriyor ve yağ yaktırıyor. Bu sebeple dışarıda yaptığınız yürüyüş evdeki yaptığınız yürüyüşten çok daha kıymetli olacaktır" şeklinde konuştu.

Diyetisyen Gülsüm Hazman: 'Sağlıksız Diyetler Ölüme Götürebilir'
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS ÇİFTCİ - Sağlık
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