Tokat Devlet Hastanesi Diyetisyeni Esra Koçak, sosyal medyada görülüp yapılan diyetlerin karaciğer ve böbrek hastalıklarına neden olabileceğini belirtti. Koçak, sağlıklı kilo vermek için uzman hekim tarafından değerlendirme yapılması ve kişiye uygun beslenme programının düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Diyetisyen Esra Koçak : "Sosyal medya diyetleri karaciğer ve böbrek hasarına yol açabilir"

TOKAT Tokat Devlet Hastanesi Diyetisyeni Esra Koçak sosyal medyada görülüp yapılan diyetlerin karaciğer ve böbrek hastalıkları gibi ciddi sorunlara yol açabileceğini söyledi.

Tokat Devlet Hastanesi Diyetisyeni ve Beslenme uzmanı Esra Koçak, sosyal medyada görülen diyetlerin yapılmaması ve dikkat edilmesi konusunda uyarıda bulundu. Koçak, sosyal medyada görülen diyetlerin uygulanması, bitkisel karışımların ve içeceklerin tüketilmesi, zayıflama ilacı veya zayıflama çayı adı altında satılan ürünlerin tüketilmesi genelde en çok yapılan hatalardan olduğunu belirtti.

"İlerleyen dönemlerde karaciğer ve böbrek hasarına kadar gidebilir"

Tokat Devlet Hastanesi Diyetisyeni ve Beslenme uzmanı Esra Koçak, Sağlıklı kilo vermek için öncelikle yapılması gereken kişinin sağlığının bir uzman hekim tarafından değerlendirilmesi gerektiğini belirterek " Kişilerin kilolarından kurtulmak için başvurduğu yöntemler, uyguladığı popüler diyetler dönüşü olmayan sağlık problemlerine yol açabilir. Başkasına verilmiş diyet listelerinin uygulanması veya internette sosyal medyada görülen diyetlerin uygulanması, bitkisel karışımların ve içeceklerin tüketilmesi, zayıflama ilacı veya zayıflama çayı adı altında satılan ürünlerin tüketilmesi genelde en çok yapılan hatalardır. Yapılan bu hatalar bağışıklığın zayıflamasına, kansızlığa, saçların dökülmesine, kas zayıflığına neden olur. Bu sorunlar ilerleyen dönemlerde karaciğer ve böbrek hasarına kadar gidebilir. Sağlıklı kilo vermek için öncelikle yapılması gereken kişinin sağlığının bir uzman hekim tarafından değerlendirilmesi ve bu değerlendirmenin sonucuna göre diyetisyen tarafından kişiye uygun beslenme programının düzenlenmesi gerekmektedir. Diyetin kişinin yaşına, cinsiyetine, boyuna ve kilosuna uygun yeterli ve sürdürülebilir olması gerekmektedir. Diyete ek olarakta hareketli yaşam tercih edilmeli ve uyku düzenine de dikkat edilmelidir" diye konuştu.