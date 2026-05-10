Böbreğini bağışladığı oğlunun hayata tutunması "Anneler Günü" hediyesi oldu

Diyarbakır'da böbreğini bağışladığı oğlunun sağlığına kavuşması, Nuray Yaşa için en büyük "Anneler Günü" hediyesi oldu.

Kentte yaşayan 4 çocuk annesi, 51 yaşındaki Nuray Yaşa'nın 29 yaşındaki oğlu Ferhat Yaşa'ya, 2016 yılında bazı sağlık sorunları nedeniyle gittiği hastanede yapılan tetkikler sonucu kronik böbrek yetmezliği tanısı konuldu.

Annesinin ısrarıyla gittiği hastanede kronik böbrek rahatsızlığının bulunduğunu öğrenen Yaşa, yaklaşık bir ay diyalize girdi.

Yaşa'ya sağlığına kavuşması için böbrek nakli yapılmasına karar verilince baba Hacı Yaşa, donör olmak istedi.

Tetkiklerde dokuların uyumlu olduğunun belirlenmesi üzerine Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyonla babasının bağışladığı böbrek, Ferhat Yaşa'ya nakledildi.

Nakil sonrası sağlığına kavuşan Yaşa'nın son zamanlarda rahatsızlığı yeniden nüksetti.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran Yaşa'ya yapılan tetkikler sonucu babasından nakledilen böbreğin fonksiyonunu yitirdiği belirtildi.

Yaşa için ikinci kez nakil kararı alınınca bu kez anne Nuray Yaşa, oğluna böbreğini bağışlamak istedi.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Nurettin Ay ve ekibi tarafından laparoskopik (kapalı) yöntemle yapılan ameliyatla, dokuları uyumlu tespit edilen anneden alınan böbrek, oğluna başarıyla nakledildi.

Nakil sayesinde sağlığına kavuşan ve taburcu edilen anne ile oğlu, bu kez kol kola kontrol amacıyla hastaneye geldi.

Yapılan kontrolde oğlunun sağlık durumu ile ilgili olumlu gelişmeleri öğrenen anne Yaşa, büyük sevinç yaşadı.

"Sağlıkla bakması, benim için dünyaya bedel"

Anne Nuray Yaşa, AA muhabirine, oğlunu ayaklarda şişme, renginde sararma gibi sağlık sorunları üzerine götürdükleri hastanede hemen diyalize aldıklarında büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.

Yaşa, "Sanki bütün hastane başıma yıkıldı. Sağlıklı bildiğimiz çocuğumuzun böbrekleri tamamen iflas etmişti. Babasının da benim de böbreğim uyuyordu. Baba 'Öncelik benim' diyerek böbreğini bağışladı." dedi.

Oğlunun, yaklaşık 9 yıl babasının böbreğiyle yaşadığını ancak son günlerde durumu kötüleşince nakil yapılan böbreğin de iflas ettiğini öğrendiklerini anlatan Yaşa, "Bu kez ben böbreğimi vermek istedim. Oğluma canımı bile veririm. Şu anda sağlıkla bakması, benim için dünyaya bedel. Çok ama çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

"Çok mutluyum, annemi çok seviyorum"

Ferhat Yaşa da hastalığı nedeniyle zorlu bir süreç geçirdiğini, babasının bağışladığı böbrekle sağlığına kavuştuğunu düşünürken yeniden böbrek nakline ihtiyacının olduğunu öğrendiğini belirtti.

Yaşa, şunları söyledi:

"Tedavim uzun sürdü, yorucuydu. İkinci naklin gerektiğini öğrendiğimizde çok korktuk, psikolojik olarak çok yıprandık. Annemin hiç düşünmeden böbreğini vereceğini söylemesi beni üzdü. Benim için ameliyata girmesini istemedim. Annemin ve doktorların ısrarı üzerine nakli kabul ettim. Annem ve ben şu anda gayet sağlıklıyız. 'Anneler Günü', benim için sadece özel bir gün değil aynı zamanda annemin ikinci defa umut ve yaşam vermesiyle bana çok daha özel şeyler hissettiriyor. Anneler, herkes için özeldir ama benim için ekstra bir mutluluk ve öneme sahip. Çok mutluyum, annemi çok seviyorum. Ona ömür boyu minnet duyacağım, hiçbir zaman da hakkını ödeyemeyeceğim. Annem, bana ikinci defa yaşam verdi, ikinci defa hayata bağlanmama umut oldu. Annemin ve tüm annelerin 'Anneler Günü'nü kutluyorum."

"Her iki hasta da çok iyi durumda"

Prof. Dr. Nurettin Ay da ekibiyle gerçekleştirdiği başarılı naklin ardından hastanın düzenli kontrole geldiğini söyledi.

Bir hastaya kimi zaman ikinci veya üçüncü defa nakil yapıldığına işaret eden Ay, "Bu hastamıza ikinci nakil annesinden yapıldı. Şu an her iki hasta da çok iyi durumda. Anne için 'Anneler Günü' hediyesi olarak da kabul edilebilir. Alıcı için her şey yolunda." dedi.

Ay, Türkiye genelinde binlerce hastanın benzer mucize beklediğine işaret ederek, organ bağışı konusunda farkındalığın artırılması çağrısında bulundu.

Nefroloji Bölümü'nde görevli Uzman Dr. İdris Oruç da bir annenin evladına böbreğini bağışlamasının büyük mutluluk vesilesi olduğunu dile getirerek, "Bu, anne ile evlat arasındaki bağı da kuvvetlendiriyor. Aralarındaki bağ daha da arttı." ifadelerini kullandı.