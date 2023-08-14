Diyarbakır Hani'deki Şifalı Su Havuzu Yoğun İlgi Görüyor

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde bulunan asırlık Aynkaris şifalı su havuzu, sarılık ve karaciğer hastalıklarına iyi geldiği bilinen birçok vatandaş tarafından yoğun ilgi görüyor. Havuz, her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği bir şifa kaynağı olarak biliniyor.

Hani'deki Aynkaris şifalı su havuzu vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor

DİYARBAKIR Diyarbakır'ın Hani ilçesinde bulunan ve başta sarılık ve karaciğer hastalıklarına iyi geldiği bilinen asırlık "Aynkaris" şifalı su havuzu birçok vatandaş tarafından yoğun ilgi görüyor.

100 yılı aşkın bir süredir sarılık ve karaciğer hastalıklarına iyi geldiği için Diyarbakır, Bingöl, Elazığ, Muş, Batman ve Mardin, Şanlıurfa gibi illerden her yıl binlerce kişinin ziyaret edip şifa aradığı Aynkaris havuzu, bu yılda birçok ziyaretçisini ağırlıyor.

Buraya gelen aileler, hem şifalı sudan içiyorlar hem de havuz tarafında suya girip piknik havasında vakit geçiriyorlar. Çocukların şifalı içme suyuna gelip yüzmeleri sıcak havalarda hem serinletti hem de eğlendirdi. Şifalı suya Haninin köyünden geldiklerini belirten Mehmet Kaya, birçok hastalığa iyi geldiğini, özellikle sarılık hastalığına iyi geldiğini bildiklerini belirterek, "Bu, yıllardır vardı. Bu su için Hani'nin köyünden geliyoruz. Soğuk su olmasından dolayı çocukları da getirdik" dedi.

Ailesiyle gelip piknik yapıp şifalı su içtiklerini söyleyen Vedat Yıldız ise, sarılık hastalığına iyi geldiği için birçok ilden geldiklerini ifade etti. Sabah erkenden gelip suya girildiğinde hastalığın geçtiğini aktaran Yıldız, "Ailece gelip burada pikniğimiz yaptık. Suyu içtik, elimizi yüzümüzü yıkadık. Burada hem bayanlar hem de erkekler gelip yüzüyorlar" şeklinde konuştu.