Haberler

Diyarbakır'da Kar Yağışı Nedeniyle Ulaşım Kapalı Mezrada Hasta İçin Sağlık Ekipleri Seferber Oldu

Diyarbakır'da Kar Yağışı Nedeniyle Ulaşım Kapalı Mezrada Hasta İçin Sağlık Ekipleri Seferber Oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da kar nedeniyle ulaşıma kapanan bir mezrada rahatsızlanan hasta için sağlık ekipleri traktörle bölgeye ulaştı. İlk müdahalesi yapılan hasta, ambulansla hastaneye sevk edildi.

DİYARBAKIR'da etkili olan kar nedeniyle yolu ulaşıma kapanan mezrada rahatsızlanan hasta için sağlık ekipleri, traktörle bölgeye ulaştı. İlk müdahalesi yapılan hasta, ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kayapınar ilçesi kırsal Kaldırım Mahallesi Gelengöç mezrasında sabah saatlerinde fenalaşan 59 yaşındaki erkek hasta için yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Mezra yolunun kar nedeniyle kapalı olması üzerine Merkez 15 No'lu 112 Acil Sağlık Ekibi, köylülerin desteğiyle traktörle, hastaya ulaştı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan hasta, yine traktörle ambulansa taşındı. Ambulanstaki değerlendirme ve gerekli müdahalelerin ardından hasta, ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
Ülkesinden kaçırılan Maduro ne ile suçlanıyor, nerede yargılanacak? ABD'den açıklama var

Maduro ne ile suçlanıyor, nerede yargılanacak? ABD'den açıklama var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'da olaylar sürerken Pakistan sınırında çatışma

İran'da olaylar sürerken sınırda çatışma: Çok sayıda kayıp verdiler
İşte Maduro'yu kaçıran birlik! Sadece isimleri biliniyor, gerisi sır

İşte Maduro'yu kaçıran birlik! Sadece isimleri biliniyor, gerisi sır
İsrailli futbolcunun transferi ülkeyi karıştırdı: Terörist transfer ettik

Ülkeyi karıştıran olay: Terörist transfer ettik
Seçime böyle gidiyor: Makam odasında padişah kıyafetiyle poz veren oda başkanı

Seçime böyle gidiyor: Makam odasının kapı detayı daha bomba
İran'da olaylar sürerken Pakistan sınırında çatışma

İran'da olaylar sürerken sınırda çatışma: Çok sayıda kayıp verdiler
MHP'li Feti Yıldız paylaştı! Başkanlık sistemiyle ilgili dikkat çeken öneri

MHP'den başkanlık sistemiyle ilgili dikkat çeken öneri
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı! Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia

SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı