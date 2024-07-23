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Diyarbakır'da Kalça Kemiği Kırılan Hasta Ambulans Helikopter ile Hastaneye Sevk Edildi

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Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yolda yürürken düşerek kalça kemiği kırılan Mehmet Şerif Güneş, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi. Güneş, Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Diyarbakır'da kalça kemiği kırılan hasta, ambulans helikopter ile hastaneye sevk edildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yolda yürüdüğü sırada yere düşerek kalça kemiği kırılan Mehmet Şerif Güneş (79), ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

Kulp ilçesinde Mehmet Şerif Güneş, yolda yürüdüğü sırada dengesini kaybedip düşmesi sonucu kalça kemiği kırıldı. Kulp Dr. Abdullah Biroğul İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güneş'in Diyarbakır'a sevki istendi.

Güneş, İl Sağlık Müdürlüğü'nden talep edilen ambulans helikopter ile Dicle Üniversitesi Hastanesi'nin helikopter pistinde bekleyen sağlık ekibine teslim edildi.

Güneş, ambulansla Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık

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