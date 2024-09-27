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Diyarbakır'da Başına Demir Düşen 83 Yaşındaki Kadın Ambulans Helikopterle Tedaviye Alındı

Diyarbakır'da Başına Demir Düşen 83 Yaşındaki Kadın Ambulans Helikopterle Tedaviye Alındı
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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde başına demir düşen Gülşah Bayhan (83), olay sonrası sağlık ekiplerinin müdahalesiyle Halis Toprak Vakfı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İleri tetkik ve tedavi için Diyarbakır'a ambulans helikopterle sevk edildi.

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde başına demir düşen Gülşah Bayhan (83), tedavi için ambulans helikopterle kent merkezine sevk edildi.

Olay, Lice ilçesinde meydana geldi. Gülşah Bayhan, başına demir düşmesi sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bayhan, ekiplerin müdahalesinin ardından Lice ilçesinde bulunan Halis Toprak Vakfı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bayhan'ın ileri tetkik ve tedavisi için Diyarbakır'a sevki istendi. İl Sağlık Müdürlüğü'nden talep edilen ambulans helikopterle Lice'den alınan Gülşah Bayhan, Diyarbakır'da bulunan Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN, Selim KAYA/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

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