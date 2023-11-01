Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi'nde 8 zabıt katibi yemekten zehirlendi

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi'nde görevli 8 zabıt katibi, öğle yemeği için gittikleri bir lokantada yedikleri yemekten zehirlendi. Karın ağrısı ve kusma şikayeti yaşayan personeller hastaneye kaldırıldı.

DİYARBAKIR Bölge Adliye Mahkemesi'nde görevli 8 zabıt katibi, öğle yemeği için gittikleri bir lokantada yedikleri yemekten zehirlendi.

Şanlıurfa yolu üzerinde bulunan Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi'nde görevli 8 zabıt katibi, öğle saatlerinde yemek yemek için bir lokantaya gitti. Yemekten sonra karın ağrısı ve kusma şikayeti yaşayan 8 kişi, kuruma çağrılan ambulanslarla kentte bulunan Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 8 personelin gıda zehirlenmesi yaşadığı belirtildi. Personellerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)