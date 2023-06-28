Diyabetliler için bayramda etin yanında karbonhidrat tüketimine dikkat

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Sert, bayramda özellikle diyabetliler için etin yanında karbonhidrat tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Aksi takdirde hipoglisemi yaşanabileceğini ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini söyledi.

ÇUKUROVA Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Sert, bayramda özellikle diyabetliler için etin yanında karbonhidrat tüketimine dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Eğer çok fazla şekilde et yer ve yanına da salata, sebzeler gibi düşük glisemik indeksli karbonhidratlardan oluşan garnitürler alınmazsa, insülin veya insülin salgılatan ilaç alıyorlarsa hipoglisemi dediğimiz şeker düşmesi yaşayabilir. Sonrasında da koma ve ölüme kadar giden durumlar olabilir" dedi.

Türkiye'de yıllık kişi başına düşen et tüketimi miktarının Avrupa toplumlarına göre düşük olduğunu belirten Prof. Dr. Murat Sert, bu durumun ülkemizde Kurban Bayramı boyunca çok yüksek oranlara çıktığını ifade etti. Sağlıklı insanlarda bir haftalık et tüketimindeki artışın herhangi bir soruna yol açmayacağını ancak bu durumun kronik hastalar için endişe verici olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Sert, özellikle diyabet hastalarını bayram sofralarında tüketecekleri besinler konusunda uyardı.

Prof. Dr. Murat Sert, şeker hastalığı, kalp yetmezliği, hipertansiyon, böbrek yetmezliği gibi kronik hastalıkları olan ve diyalize giren kişilerin bayram boyunca diyet programlarını bozmamaları gerektiğini sözlerine ekledi.