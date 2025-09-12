Diş Hekimi Açığa Alındı: Sahte Tedavi İddiası Üzerine Soruşturma Başlatıldı

BURDUR'daki Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Diş Hekimliği Fakültesi'nde görevli Dr. Öğretim Üyesi B.A., hastalara uygulamadığı tedavileri uygulamış gibi işlemler yaptığı yönündeki şikayetler üzerine açığa alınarak, idari ve ceza soruşturması başlatıldı.

MAKÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nde görevli Dr. Öğretim Üyesi B.A., hastalara uygulamadığı tedavileri de uygulamış gibi işlemler yaptığı yönünde şikayetler üzerine üniversite yönetimi tarafından açığa alındı. B.A. hakkında üniversite yönetimi tarafından idari ve ceza soruşturması açıldı. Rektör Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, "Diş Hekimliği Fakültemizde görevli Dr. Öğretim Üyesi B.A.'nın baktığı hastalara uygulamadığı tedavileri de yapılmış gibi gösterdiği yolunda öğrencilerden ve vatandaşlardan şikayet aldık. Bunun üzerine hızlı bir şekilde soruşturmanın selameti açısından kendisini açığa alarak hakkında idari ve ceza soruşturması başlattık. Hakkındaki iddialar tespit edilirse hukuki soruşturma başlatılacak" dedi.