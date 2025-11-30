Diş Eti İltihabı Kalp Krizine Neden Olabilir

AĞIZ sağlığının hafife alınmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulunan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Zekeriya Nurkalem, "Diş eti iltihabı (periodontitis) kalp krizine neden olabilir" dedi.

Medipol Koşuyolu Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Zekeriya Nurkalem, ağız sağlığının hafife alınmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Tıpta 'periodontitis' olarak bilinen diş eti iltihabının sadece ağızla sınırlı kalmadığını belirten Prof. Dr. Nurkalem, 'Bu durum damar duvarlarında plak oluşumunu tetikleyerek kalp krizi ve ritim bozukluklarına doğrudan yol açabilir' diye konuştu.

DİŞ ETİ İLTİHABI VE KALP RİSKLERİ

Prof. Dr. Nurkalem, diş eti iltihabının fibrinojen gibi pıhtılaşma faktörlerini artırarak damar içi pıhtı oluşumuna zemin hazırladığını vurguladı. Ayrıca kalp pili ve diğer yabancı materyallerin iltihaplanmasının endokardit gibi kalp zarında iltihaplanmalara yol açabileceğini belirtti. Prof. Dr. Nurkalem, "Diş eti iltihabı, atrial fibrilasyon gibi ritim problemlerini de tetikleyebilir. Bu ritim bozuklukları kalp içinde pıhtı oluşumu ve inme riskini artırır" dedi.

'DİŞ SAĞLIĞINA ÖNEM VERİN'

Kalp sağlığını korumanın diş sağlığından geçtiğine dikkat çeken Prof. Dr. Nurkalem, "Günde en az bir kez dişlerinizi fırçalamak riskinizi ciddi şekilde azaltır. Diş kontrollerinizi ihmal etmeyin. Eğer diş eti iltihabınız varsa kalp kontrollerinizi de yaptırmanız önemli" ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Nurkalem, kalp ameliyatlarında alınan dokularda yapılan testlerde diş eti patojenlerine sıkça rastlandığını ve bu durumun iki sağlık sorunu arasındaki doğrudan ilişkiyi ortaya koyduğunu belirtti.