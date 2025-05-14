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Diş ağrısı zannetti, kalp krizi çıktı! Bir detay hayatını kurtardı

Diş ağrısı zannetti, kalp krizi çıktı! Bir detay hayatını kurtardı
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Hindistan'da 57 yaşındaki adam çenesindeki sürekli ağrı nedeniyle diş hekimine başvurdu. Dişinde herhangi bir sorun bulunmayan hastanın merdiven çıkarken veya yürürken ağrısının artması, solgun görünmesi, alnından terlemesi ve nefes almakta zorlanması doktorun dikkatini çekti. Hastanın sessiz kalp krizi geçirdiği belirlendi ve hızlı müdahaleyle kurtarıldı.

Hindistan'da görev yapan diş hekimi Krunal Thakker, yıllar önce kliniğine başvuran 57 yaşındaki hastanın yaşadıklarını unutamadığını söyledi. Hasta, alt sol çenesinde donuk bir ağrı şikayetiyle Thakker'e başvurdu. Yapılan muayenede hastanın dişinde ne şişlik ne de sıcak-soğuk hassasiyetine rastlanılmadı. Röntgen sonuçları da hastanın dişiyle ilgili herhangi bir problem olmadığını gösterdi.

YÜRÜRKEN AĞRISININ ARTMASI DOKTORUN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Times of India'nın haberine göre, hastanın merdiven çıkarken veya yürürken ağrısında artış olması, solgun görünmesi, alnından terlemesi ve nefes almakta zorlanması doktor Krunal Thakker'ın dikkatini çekti.

KADİYOLOJİYE YÖNLENDİRDİ

Hastanın probleminin "yansıyan ağrı" olabileceğinden şüphelenen doktor kardiyoloji bölümüne yönlendirdi. Bu tür ağrılar bazen kalp krizinde göğüs yerine çene, boyun veya kulakta hissedilebiliyor.

SESSİZ KALP KRİZİ ÇIKTI

Hastanede yapılan testler, hastanın sessiz bir kalp krizi geçirdiğini ve ciddi tehlike altında olduğunu ortaya çıkardı. Acil müdahale ile hasta kurtarıldı. Doktorlar hastanın bir gün daha geç kalması halinde hayatını kaybedebileceğini ifade etti.

"HER ÇENE AĞRISI DİŞLE İLGİLİ OLMAYABİLİR"

Dr. Thakker, "Her çene ağrısı dişle ilgili olmayabilir. Bazen vücut tehlikeyi farklı yollarla gösterir" diyerek dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Haberler.com / Çağla Taşçı - Sağlık
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