Dikişsiz ameliyat mümkün mü? Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Telal Doğruel anlattı

Haberler.com’da yayınlanan programda sunucu Melis Yaşar’ın konuğu olan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Telal Doğruel, modern cerrahi yöntemlerden biri olan V-NOTES tekniğini tüm yönleriyle değerlendirdi. Vücudun doğal açıklıklarından girilerek yapılan bu ameliyat yöntemi sayesinde dışarıdan herhangi bir kesi açılmadığını belirten Doğruel, yöntemin hem fiziksel hem de psikolojik açıdan hastalara önemli avantajlar sunduğunu ifade etti. Programda ayrıca yöntemin uygulanma şartları, ameliyat süresi ve hastaların günlük yaşama dönüş süreci de ele alındı.

V-NOTES YÖNTEMİ NEDİR VE NASIL UYGULANIR?

Op. Dr. Telal Doğruel, V-NOTES yönteminin vücudun doğal açıklıklarından girilerek gerçekleştirilen bir cerrahi teknik olduğunu belirtti. Bu yöntemde vajinal yoldan girilerek endoskopik cihazlarla ameliyat yapıldığını ifade eden Doğruel, klasik laparoskopiden farklı olarak karın bölgesinde herhangi bir kesi açılmadığını söyledi. Bu sayede hastalarda dışarıdan görülebilen bir ameliyat izi oluşmadığını dile getirdi.

HER HASTAYA UYGULANABİLİR Mİ?

Doğruel, V-NOTES yönteminin her hasta için uygun olmadığını ancak belirli şartları sağlayan hastalarda geniş bir kullanım alanı bulunduğunu ifade etti. Özellikle doğum yapmış ve vajinal anatomisi uygun olan hastalarda yöntemin rahatlıkla uygulanabildiğini belirten uzman isim, bazı yapısal durumlar veya ileri düzey hastalıklarda bu yöntemin tercih edilmeyebileceğini söyledi.

"İYİLEŞME SÜRESİ DAHA KISA VE DAHA KONFORLU"

Programda V-NOTES ameliyatlarının iyileşme sürecine de değinildi. Doğruel, bu yöntemle yapılan ameliyatlarda hastaların daha az ağrı yaşadığını, hastanede kalış süresinin kısaldığını ve çoğu zaman kısa sürede taburcu edildiklerini ifade etti. Ayrıca kesi ve dikiş olmadığı için pansuman ihtiyacının ortadan kalktığını ve hastaların günlük yaşamlarına daha hızlı dönebildiğini belirtti.

"CERRAHİ DENEYİM BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"

Op. Dr. Telal Doğruel, V-NOTES yönteminin her cerrah tarafından uygulanamayacağını vurguladı. Bu tekniğin hem vajinal cerrahi hem de endoskopik cerrahi konusunda deneyim gerektirdiğini ifade eden Doğruel, bu alanda eğitim almamış kişilerin uygulama yapmaması gerektiğini belirtti.

"TÜRKİYE’DE YAYGINLAŞMASI BEKLENİYOR"

Programın sonunda V-NOTES yönteminin Türkiye’de henüz yaygın olmadığını dile getiren Doğruel, bu tekniğin daha fazla hekim tarafından öğrenilmesi gerektiğini söyledi. Modern cerrahi yöntemler arasında yer alan bu uygulamanın, ilerleyen dönemde daha geniş kitlelere ulaşmasının beklendiğini ifade etti.