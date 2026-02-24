Haberler

Bakan Memişoğlu: E-Devlet ve E-Nabız üzerinden 64 bin vatandaş organ bağışçısı oldu
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 64 bin 195 vatandaşın e-Devlet ve e-Nabız üzerinden organ bağışçısı olduğunu açıkladı. Dört ay önce yapılan yasa değişikliği ile dijital vasiyet süreçleri kolaylaştırıldı.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, "64 bin 195 vatandaşımız, e-Devlet ve e-Nabız üzerinden dijital vasiyetlerini oluşturarak organ bağışçısı oldu. 186 bin 445 doku ve organ, gelecek için umuda dönüştü" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Her bağış, yeni bir hayattır. Dört ay önce hayata geçirdiğimiz kanun değişikliğiyle organ bağışı süreçlerini dijitalleştirerek çok daha kolay bir hale getirdik. O günden bugüne; 64 bin 195 vatandaşımız, e-Devlet ve e-Nabız üzerinden dijital vasiyetlerini oluşturarak organ bağışçısı oldu. 186 bin 445 doku ve organ, gelecek için umuda dönüştü. Paylaşmanın ve bir olmanın manevi iklimini yaşadığımız mübarek Ramazan ayında, iyiliği birlikte büyütelim. Vasiyetiniz bir cana şifa, bir aileye umut olsun" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
