Haberler

2 Yaşındaki Umay Kanseri Yendi, İlçe Halkı Stadyumda Kutladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KONYA'nın Ilgın ilçesinde henüz 1 yaşındayken kanser tanısı alıp, yaklaşık 1 yıldır tedavi gören Hatice Umay Fırtına (2), sağlığına kavuştu.

1) 2 YAŞINDAKİ UMAY KANSERİ YENDİ, İLÇE HALKI STADYUMDA KUTLADI

KONYA'nın Ilgın ilçesinde henüz 1 yaşındayken kanser tanısı alıp, yaklaşık 1 yıldır tedavi gören Hatice Umay Fırtına (2), sağlığına kavuştu. Minik Umay için stadyumda toplanan ilçe halkı, gökyüzüne balon bıraktı.

Ilgın ilçesinde yaşayan Huriye-Kazım Fırtına çiftinin 2 yaşındaki kızları Hatice Umay Fırtına'ya 1 yıl önce kanser tanısı kondu. Olumlu geçen tedavi süreci sonrasında minik Umay'ın iyileşmesi ailesi kadar akrabaları ile ilçe halkını da mutlu etti. Umay için Ilgın İlçe Stadyumu'nda düzenlenen etkinlikte bir araya gelen vatandaşlar, küçük kız ile ailesinin sevincine ortak oldu.

MÜCADELE ZAFERLE SONUÇLANDI

Stadyumda toplanan kalabalık ve ailesi, balon uçurarak Umay'ın zaferle sonuçlanan mücadelesini kutladı. Etkinlikte duygu dolu anlar yaşanırken, aile bu zorlu süreçte yanlarında olan herkese teşekkür etti. Minik Umay'ın annesi Huriye Fırtına, "Kızım 1 yıldır kanser hastasıydı. Tedavi sürecimiz gayet olumlu geçti ve zaferi kazandık. Onun sevinci için hep beraber balon uçurduk" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Yusuf Tekin sinyali verdi! Ara tatiller kaldırılıyor, yaz tatili uzuyor

Bakan Tekin sinyali verdi! Eğitim takviminde sürpriz değişiklik
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'a servet kazandıracak! Bu parayı veren Osimhen'i alır

Yönetimden beklenen Osimhen kararı çıktı
Kaza yapıp yakalanan motosiklet sürücüsü, kesilen cezayı duyunca polise sarılıp ağladı

Kesilen cezayı öğrenince polise sarılıp ağladı
Ateşkes sürerken ABD’den Orta Doğu’ya benzeri görülmemiş silah takviyesi

Ateşkes sürerken ABD’den benzeri görülmemiş hamle
Türkiye’yi sarsan Palu Ailesi dosyası belgesel oldu! İşte Tuncer Ustael'in son hali

Palu Ailesi dosyası belgesel oldu! İşte Tuncer Ustael'in son hali
Galatasaray'a servet kazandıracak! Bu parayı veren Osimhen'i alır

Yönetimden beklenen Osimhen kararı çıktı
Televizyon izlerken görme yetisini kaybetti, 10 saatlik tedavi hayatını değiştirdi

Televizyon izlerken kör oldu, 10 saatlik tedavi hayatını değiştirdi
Almanya-ABD hattında gerilim tırmanıyor! Trump, 5 bin askeri çekiyor

Müttefikler arasında gerilim tırmandı! Trump, 5 bin askeri çekiyor