Devlet Bahçeli'den Prof. Dr. Gazi Yaşargil için Taziye Mesajı

Devlet Bahçeli'den Prof. Dr. Gazi Yaşargil için Taziye Mesajı
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hayatını kaybeden ünlü beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil için derin bir üzüntü ile taziye mesajı yayımladı. Bahçeli, Yaşargil'in bilim dünyasına ve Türk tıbbına yaptığı katkıları vurgulayarak, onun mirasının gelecek nesiller için ilham kaynağı olmaya devam edeceğini belirtti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Yüzyılın en iyi beyin cerrahı' olarak anılan ve bugün hayatını kaybeden Prof. Dr. Gazi Yaşargil için taziye mesajı yayımladı.

Bahçeli, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Yüzyılın En İyi Beyin Cerrahı', tıp biliminin dünya çapında saygı duyulan ismi, ülkemizin yetiştirdiği en değerli bilim insanlarından biri olan Sayın Prof. Dr. Gazi Yaşargil'in vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Prof. Dr. Yaşargil, yalnızca hekimlik alanında değil; bilimsel çalışmaları, yetiştirdiği öğrenciler ve insanlığa sunduğu katkılarla da Türk tıbbının gururu, milletimizin iftihar kaynağı olmuştur. Kendisi, ülkemizin adını uluslararası bilim camiasında en üst düzeyde temsil etmiş, eserleriyle ve öncülük ettiği yöntemlerle pek çok hayatın kurtulmasına vesile olmuştur. Kendisinin azmi, dehası ve insanlığa adanmış hayatı, gelecek nesiller için ilham kaynağı olmaya devam edecektir. Onun mirası, sadece tıpta değil; bilime, emeğe ve millete adanmışlığın en yüksek örneği olarak da yaşayacaktır. Milletimizin başı sağ olsun. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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