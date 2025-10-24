Dermatologlardan Merdiven Altı Ürünlere Uyarı

Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ertan Yılmaz, içeriğinde ne kullanıldığı belli olmayan ürünler nedeniyle kötü tablolarla karşılaşabildiklerini belirterek, "Bu ürünler, alerjik reaksiyon, zehirlenme, yüzde apse ve geri dönüşsüz yaralara neden olabiliyor. O nedenle uygulanacak maddenin gerçekten belgesine bakılmalı." uyarısında bulundu.

Antalya'da bir otelde gerçekleştirilen 33. Ulusal Dermatoloji Kongresi kapsamında, AA muhabirine açıklama yapan Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Yılmaz, 22 Ekim'de başlayan ve 26 Ekim'de sona erecek kongreye, Türkiye'nin dört bir yanından dermatoloji uzmanlarının katıldığını söyledi.

Yılmaz, dernek çatısı altında 20 ayrı çalışma grubunun aktif olarak faaliyet gösterdiğini belirterek, akne, fototerapi ve sedef hastalığı gibi farklı alanlarda çalışmalar yürütüldüğünü, kongrede dermatoloji alanındaki güncel gelişmelerin, sık görülen deri hastalıklarının ve yeni tedavi yaklaşımlarının ele alındığını aktardı.

Deri kanserleri ve diğer cilt hastalıklarının tanısında kullanılan dermoskopi gibi gelişmiş yöntemlerin de kongrede ayrıntılı olarak ele alındığını ifade eden Yılmaz, biyolojik ve aşı tedavilerinin gündeme geldiğini, özellikle tedavisinde güçlük yaşanan ve nedeni tam olarak bilinmeyen hastalıklarda kaydedilen ilerlemelerin hem hastalar hem de hekimler için umut verici olduğunu vurguladı.

"Merdiven altı ürünler deri kanseri ve zehirlenmelere neden olabilir"

Bilinçsiz ve doktorun önermediği uygulamalara karşı uyarıda bulunan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Merdiven altı üretimi olan ve içeriğinde bulunan ağır metaller başta olmak üzere birçok madde deri kanserlerine ve zehirlenmelere davetiye çıkarabilir. İçeriğinde ne kullanıldığı belli olmayan ürünler nedeniyle acile kaldırılan, serviste aylarca yatan, yüzünün şeklinin asla eskiye dönmeyeceği hastalarla karşılaşabiliyoruz. Bu ürünler, alerjik reaksiyon, zehirlenme, yüzde apse ve geri dönüşsüz yaralara neden olabiliyor. O nedenle uygulanacak maddenin gerçekten belgesine bakılmalı ve içeriğinden emin olunması gerekiyor."

Yılmaz, bazı ürünlerin içerisinde bulunan arsenik ve kurşun gibi unsurların deri kanseri riskini artırabileceğine dikkati çekerek, "İçeriği belirsiz güneş koruyucular kullanıldığında insanlar kendilerini koruduklarını zannederek güneş altında daha uzun süre kalabiliyor. Bu da dolaylı yoldan cilde zarar veriyor. Deri kanseri, kırışıklık ve lekelenme gibi kalıcı sorunlara yol açabilir." diye konuştu.