Haberler

Dermatologlardan Merdiven Altı Ürünlere Uyarı

Dermatologlardan Merdiven Altı Ürünlere Uyarı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ertan Yılmaz, içinde ne olduğu bilinmeyen ürünlerin cilt sağlığını tehdit ettiğini ve deri kanseri ile zehirlenmelere yol açabileceğini belirtti. Antalya'da düzenlenen 33. Ulusal Dermatoloji Kongresi'nde, dermatoloji alanındaki güncel gelişmeler de ele alındı.

Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ertan Yılmaz, içeriğinde ne kullanıldığı belli olmayan ürünler nedeniyle kötü tablolarla karşılaşabildiklerini belirterek, "Bu ürünler, alerjik reaksiyon, zehirlenme, yüzde apse ve geri dönüşsüz yaralara neden olabiliyor. O nedenle uygulanacak maddenin gerçekten belgesine bakılmalı." uyarısında bulundu.

Antalya'da bir otelde gerçekleştirilen 33. Ulusal Dermatoloji Kongresi kapsamında, AA muhabirine açıklama yapan Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Yılmaz, 22 Ekim'de başlayan ve 26 Ekim'de sona erecek kongreye, Türkiye'nin dört bir yanından dermatoloji uzmanlarının katıldığını söyledi.

Yılmaz, dernek çatısı altında 20 ayrı çalışma grubunun aktif olarak faaliyet gösterdiğini belirterek, akne, fototerapi ve sedef hastalığı gibi farklı alanlarda çalışmalar yürütüldüğünü, kongrede dermatoloji alanındaki güncel gelişmelerin, sık görülen deri hastalıklarının ve yeni tedavi yaklaşımlarının ele alındığını aktardı.

Deri kanserleri ve diğer cilt hastalıklarının tanısında kullanılan dermoskopi gibi gelişmiş yöntemlerin de kongrede ayrıntılı olarak ele alındığını ifade eden Yılmaz, biyolojik ve aşı tedavilerinin gündeme geldiğini, özellikle tedavisinde güçlük yaşanan ve nedeni tam olarak bilinmeyen hastalıklarda kaydedilen ilerlemelerin hem hastalar hem de hekimler için umut verici olduğunu vurguladı.

"Merdiven altı ürünler deri kanseri ve zehirlenmelere neden olabilir"

Bilinçsiz ve doktorun önermediği uygulamalara karşı uyarıda bulunan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Merdiven altı üretimi olan ve içeriğinde bulunan ağır metaller başta olmak üzere birçok madde deri kanserlerine ve zehirlenmelere davetiye çıkarabilir. İçeriğinde ne kullanıldığı belli olmayan ürünler nedeniyle acile kaldırılan, serviste aylarca yatan, yüzünün şeklinin asla eskiye dönmeyeceği hastalarla karşılaşabiliyoruz. Bu ürünler, alerjik reaksiyon, zehirlenme, yüzde apse ve geri dönüşsüz yaralara neden olabiliyor. O nedenle uygulanacak maddenin gerçekten belgesine bakılmalı ve içeriğinden emin olunması gerekiyor."

Yılmaz, bazı ürünlerin içerisinde bulunan arsenik ve kurşun gibi unsurların deri kanseri riskini artırabileceğine dikkati çekerek, "İçeriği belirsiz güneş koruyucular kullanıldığında insanlar kendilerini koruduklarını zannederek güneş altında daha uzun süre kalabiliyor. Bu da dolaylı yoldan cilde zarar veriyor. Deri kanseri, kırışıklık ve lekelenme gibi kalıcı sorunlara yol açabilir." diye konuştu.

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız - Sağlık
Merdan Yanardağ'ın genel yayın yönetmenliğini yaptığı TELE1 TV'ye kayyum atandı

Merdan Yanardağ'ın sahibi olduğu TELE1 TV'ye kayyum atandı
Türk Telekom'un yeni Genel Müdürü Ebubekir Şahin oldu

KAP'a bildirildi! Ebubekir Şahin'e yeni görev
Berhan Şimşek, CHP'den ihraç edildi

Beklenen son! CHP'de parti yönetimine baş kaldıran isme ihraç
Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, örnek daireyi inceledi

7 bin lira taksitle satılacak daireyi bizzat inceledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babasının öldürdüğü annesinin tabutunu taşıdı

Yaşı 25, yükü dünyadan ağır!
Ünlü isme büyük vefasızlık: Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı

Ünlü isme büyük vefasızlık
E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor

E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor
İnsanoğlunun doğaya müdahalesi ve ortaya çıkan acı tablo

Ensest ilişki ürünü aslan!
Babasının öldürdüğü annesinin tabutunu taşıdı

Yaşı 25, yükü dünyadan ağır!
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret'in katili cinayeti böyle itiraf etti

Seri katilden ilk ifade! 17'lik Hasret'i böyle öldürmüş
Lamine Yamal'dan El Clasico öncesi Real Madrid'e olay yaratacak sözler

El Clasico öncesi ülkeyi karıştırdı
Atılan manşetleri görmeniz lazım! Bütün ülke Fenerbahçe'yi konuşuyor

Bütün ülke Fenerbahçe'yi konuşuyor
Görüntü Türkiye'den: 16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi

16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi
Osimhen'in arkadaşı geliyor! Galatasaray'dan bomba bir transfer daha

Osimhen'in arkadaşı geliyor! Galatasaray'dan bomba bir transfer daha
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Sır perdesi 64 yıl sonra aralandı! Ailesini ararken kendi mezarını buldu

Sır perdesi 34 yıl sonra kalktı! Ailesini ararken kendi mezarını buldu
Bakan Memişoğlu: Aile hekimliklerine sigara bırakma birimi oluşturuluyor

Bakan Memişoğlu duyurdu! Aile hekimliklerinde yeni dönem başlıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.