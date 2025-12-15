Haberler

Depremde Kaçarken Bacak Çatladı

Güncelleme:
Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem sırasında genç bir adam, panik halinde dışarı çıkarken yere düştü ve bacağında çatlak oluştu. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da Antakya ilçesi merkezli 4.2 büyüklüğündeki deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Antakya ilçesi Saraykent Mahallesi'ndeki evinde depreme yakalanan genç, hızla dışarı çıkarken yere düştü. Bir anda yere yığılan bu kişi için sağlık ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin yaptığı genç, hastaneye götürüldü. Gencin, sağ bacağında çatlak olduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık



