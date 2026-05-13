Haberler

Ters organlı kadına başarılı kanser ameliyatı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastaneleri'nde, iç organları ters yerleşimli akciğer kanseri kadın gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuştu.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastaneleri'nde, iç organları ters yerleşimli akciğer kanseri kadın gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuştu.

PAÜ'den yapılan açıklamaya göre, akciğerindeki leke nedeniyle hastaneye başvuran 59 yaşındaki hastaya ileri tetkikler yapıldı.

Tetkikler sonucunda hastada akciğer kanseri tespit edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen hastanenin Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Öztürk, hastada iç organların ters yerleşimli olduğunu, bu durumun yaklaşık 50 bin kişiden birinde görüldüğünü belirtti.

Organların yer değişikliği nedeniyle cerrahi sürecin daha karmaşık hale geldiğini anlatan Öztürk, şunları kaydetti:

"Anatomik farklılıklara ve hastamızın eşlik eden kronik hastalıklarına rağmen operasyonu başarıyla gerçekleştirdik. Kanserli akciğer lobunu sorunsuz şekilde çıkardık. Ameliyat sırasında herhangi bir komplikasyon yaşanmadı."

Öztürk, hastanın ameliyat sonrası sürecinin de sorunsuz ilerlediğini ve sağlığına kavuşarak taburcu edildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek
8,5 yıl sonra Çin'e ayak basan Trump, karşılama törenini görünce şaşırdı

8,5 yıl sonra bir ilk! Karşılama töreninde şaşkınlığını gizleyemedi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ailesini öldüren caninin duruşmada ağzını bıçak açmadı! Tek bir şey istedi

Ailesini öldüren caninin ağzını bıçak açmadı! Tek bir şey istedi
Galatasaray, Bernardo Silva'dan gelecek haberi bekliyor

Geri sayım başladı! Artık onu da Süper Lig'de izlememize ramak kaldı

Çin'de korkunç iddia: Küçük çocuğu kaçırıp organlarını çaldılar

Kan donduran iddia: Küçük çocuğu kaçırıp organlarını çaldılar
Okul bahçesinde acı veda! Öğrenciler de öğretmenler de gözyaşlarına boğuldu

Okul bahçesinde acı veda! Herkes gözyaşlarına boğuldu
Genç futbolcunun bacağı kırıldı! O anlar kamerada

Bir futbolcunun daha kariyeri bitti! O anlar kamerada
Aziz Yıldırım'dan büyük ters köşe! Herkes Aykut Kocaman'ı beklerken bombayı patlattı

Herkes Aykut Kocaman'ı beklerken bombayı patlattı

Aral Şimşir, Danimarka'da yılın oyuncusu seçildi

Yılın oyuncusu seçildi! Dünya Kupası'na çağrılması artık kesin gibi