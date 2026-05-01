Haberler

Denizli'de 2 organ bağışı 7 hastaya umut oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de son 2 gün içinde beyin ölümü gerçekleşen iki hastanın ailelerinin onayıyla gerçekleştirilen organ bağışları, yedi hastaya umut oldu.

Denizli'de yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören ve beyin ölümü gerçekleşen hastaların aileleriyle yapılan görüşmeler sonucunda alınan onay doğrultusunda, ilk vakada karaciğer, kalp ve böbrekler; ikinci vakada ise karaciğer ile iki böbrek başarıyla alındı. Bağışlanan organlar, nakil bekleyen hastalara ulaştırılmak üzere ilgili merkezlere sevk edildi.

Organ Nakil Koordinatörü Doç. Dr. Aslı Mete Yıldız, sürece ilişkin yaptığı açıklamada, hasta yakınlarına organ bağışının önemi ve tüm aşamalarının ayrıntılı şekilde aktarıldığını belirterek, ailelerin gösterdiği duyarlılığın birçok hastaya umut olduğunu ifade ederek, "Bir karar, birden fazla hayatı değiştirebilir. Organ bağışıyla umut olun" dedi.

Organ bağışının önemine dikkat çeken Yıldız, "Organ bağışı, hayat kurtaran en anlamlı iyiliklerden biridir. Unutulmamalıdır ki bir kişinin vereceği bağış kararı, birden fazla insana yeniden yaşam şansı verebilir" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
1 Mayıs gergin başladı! Çok sayıda gözaltı var

1 Mayıs gergin başladı! Çok sayıda gözaltı var
Mecidiyeköy'de büyük arbede! Erkan Baş da biber gazına maruz kaldı

Adres bu kez Taksim değil! TOMA'lı müdahalede Erkan Baş da hedef oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası öncesi deprem! Futbolseverler resmen şokta

Dünya Kupası öncesi deprem! Futbolseverler resmen şokta
Galatasaray'dan Kim Min Jae ve Salih Özcan bombası

Fener taraftarının korktuğu başına geldi
Yıllar sonra Ricardo Quaresma ile aynı pozu verdi! Herkes aynı yorumu yaptı

Yıllar sonra aynı pozu verdiler!

Nereden nereye! Bir dönemin yıldızı şimdilerde çöpten yiyecek topluyor

Nereden nereye!

Dünya Kupası öncesi deprem! Futbolseverler resmen şokta

Dünya Kupası öncesi deprem! Futbolseverler resmen şokta
Yakının ölüm haberi üzerine hastanede tabancayla ateş açtı, gözaltına alındı

Ölüm haberini alınca silahla ameliyathaneyi bastı
Necati Arabacı'nın suç örgütüne operasyon! 780 milyon liralık mal varlığına el konuldu

Cehennem Necati'ye bir şok daha! El konulan rakam dudak uçuklattı