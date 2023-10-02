Dell ve Limerick Üniversitesi, Yapay Zeka ile Kanser Araştırmalarına Destek Olacak

Dell ve İrlanda'daki Limerick Üniversitesi (UL), kanser araştırmalarını ilerletmek için yapay zekayı kullanacak. Yapay zeka sayesinde kanserin daha erken teşhis edilip önüne geçmeyi planlıyorlar. Ayrıca yapay zekanın kanser araştırmalarına dahil edilmesiyle birlikte doktorlar, tümörün özelliklerine göre daha kişiselleştirilmiş bir tedavi uygulayabilecek.

Kanser ne yazık ki çağımızın baş belası durumunda. Ancak teknolojinin ilerlemesi ve yapay zekanı bu denli gelişmesi bu hastalıkla mücadeleye yardımcı olacak. Dell ve İrlanda'daki Limerick Üniversitesi (UL), kanser hastalarına umut olmak için bir araya geldi. Kanser araştırmalarını ilerletmek için yapay zekayı kullanacaklar. Yapay zeka sayesinde kanserin daha erken teşhis edilip önüne geçmeyi planlıyorlar. Ayrıca yapay zekanın kanser araştırmalarına dahil edilmesiyle birlikte doktorlar, tümörün özelliklerine göre daha kişiselleştirilmiş bir tedavi uygulayabilecek.

Yapay zeka, kanser araştırmalarına yepyeni bir boyut katacak!

Yapay zeka kanser araştırmalarına ışık tutacak. Teknoloji devi Dell ve İrlanda'daki Limerick Üniversitesi (UL) kanserle mücadele için ortak hareket edecek. Bu işbirliği, B hücreli lenfoma hastalarının tedavi sürecini olumlu etkileyecek. Yapay zeka desteğiyle birlikte yürütülen araştırmalar, UL'nin Dijital Kanser Araştırma Merkezi'nde yürütülüyor. Bu araştırmaların sonucunda daha hızlı teşhis etme imkanı olacak. Ayrıca tedavi sürecinin daha verimli yönetilmesi hedefleniyor.

Dell bunu başarmak için yeni yapay zeka platformu geliştirdi. Şirketin en yeni depolama dizileri ve PowerEdge sunucuları da bu yapay zeka platformunu destekliyor. Bu sayede yapay zeka platformu, çoklu bulut ekosisteminin bir parçası haline geldi. Ayrıca hastaların dijital ikizlerini üretebiliyor. Bu sayede araştırmacılar tümörün mikro ortamını gözlemleyecek. Ayrıca kanserli hücrelerin vücuda ve merkezi sinir sistemine yayılmasında oynayabileceği rolü modelleyecek.

Akciğere inen robotlar: Kanser tedavisinde önemli gelişme kaydedildi!

Teknoloji araştırmacıların çalışmalarını birçok yönden kolaylaştıracak. Kanser için biyobelirteç testlerini hızlandıracak. Bu sayede erken teşhisle birlikte kanserli hücreler diğer dokulara yayılmadan tedavi başlayacak. Ayrıca uygun tedaviler hakkında daha fazla bilgi aktaracak. Böylece doktorlar, bireyin tümör özelliklerine göre kişiselleştirilmiş tedaviler geliştirebilecek.

UL Moleküler Patoloji Profesörü ve Direktör Paul Murray; "Dell Technologies ekibiyle olan ortaklığımız sayesinde, hücrelerin kanser gelişimi sırasında nasıl yanlış gittiğine ilişkin bilgimizi ilerletebileceğiz. Kanser hastalarını teşhis ve tedavi etmenin yeni yollarını bulabileceğiz" dedi.