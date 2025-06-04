Datça'da Mavi Dil Hastalığına Karşı Uygulanan Karantina Kaldırıldı

Datça'da Mavi Dil Hastalığına Karşı Uygulanan Karantina Kaldırıldı
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Muğla'nın Datça ilçesinde bir keçide görülen mavi dil hastalığı nedeniyle uygulanan karantina, hastalığın başka hayvanlara bulaşmadığının tespit edilmesinin ardından sona erdirildi. İlçe genelindeki hayvan giriş ve çıkışları yeniden açıldı.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 16 Nisan'da bir keçide görülen 'mavi dil hastalığı' nedeniyle uygulanan karantina kaldırıldı.

Datça'nın kırsal Hızırşah Mahallesi'nde bir keçide burun akıntısı görülmesi üzerine durum çiftlik sahipleri tarafından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından, keçideki klinik muayene ve alınan numunelerle yapılan laboratuvar analizleri sonucunda 'mavi dil hastalığı' bulgularına rastlandı. Hastalığın yayılımını önlemek ve hayvan sağlığını korumak amacıyla kırsal Emecik Mahallesi'nden Yazıköy Mahallesi'ne kadar ilçe genelinde karantina uygulamasına geçilip hayvan giriş çıkışı durduruldu. Karantinayla ilgili ilçe girişine uyarı tabelası konuldu. Mavi dil hastalığının 'Culicoides' cinsi sinekler tarafından bulaştırıldığı; keçi, koyun ve sığır gibi küçükbaş ve büyükbaşlarda görüldüğü, insan sağlığı açısından olumsuz bir durum olmadığı ve etlerinin tüketilebileceği belirtildi. Yapılan kontrollerin ardından hastalığın başka hayvanlara bulaşmadığı belirlendi. Bu gelişme üzerine karantina uygulaması sona erdirilerek, ilçeye hayvan giriş ve çıkışışlarına yeniden açıldı, uyarı tabelası da kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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