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Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi’ne tıbbi cihaz desteği

Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi’ne tıbbi cihaz desteği
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Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfı ile Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi arasında sağlık altyapısının güçlendirilmesi amacıyla tıbbi cihaz destek protokolü imzalandı.

Es-Seyyid Osman Hulüsi Efendi Vakfı ile Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi arasında sağlık altyapısının güçlendirilmesi amacıyla tıbbi cihaz destek protokolü imzalandı.

Es-Seyyid Osman Hulüsi Efendi Vakfı merkezinde düzenlenen imza törenine, Vakıf Müdürü Abdullah Süren ile Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Ömer Furkan Yılmaz katıldı.

Protokol kapsamında hastaneye, ileri düzey genel cerrahi ameliyatları ile katarakt cerrahisinde kullanılmak üzere iki gelişmiş tıbbi cihaz kazandırılacak. Cihazların hizmete alınmasıyla birlikte ileri tetkik ve tedavi gerektiren bazı hastaların merkezdeki hastanelere sevk edilmesinin önüne geçilmesi hedeflenirken, Gürün ve Kuluncak'tan gelen vatandaşların da sağlık hizmetlerinden daha kapsamlı şekilde yararlanması sağlanacak.

Törende konuşan Başhekim Uzman Dr. Ömer Furkan Yılmaz, cihazların kısa sürede temin edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Vakıf Mütevelli Heyet Başkanı Hamid Hamidettin Ateş'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Vakıf Müdürü Abdullah Süren ise vakfın sağlık alanındaki desteklerinin insan odaklı hizmet anlayışının bir parçası olduğunu belirterek, protokolün hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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